Pack de 2 spots Runner blancs + Dimmer switch + ampoules GU10 à lumière blanche

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À propos du Pack de 2 spots Runner blancs + Dimmer switch + ampoules GU10 à lumière blanche

Sublimez votre maison avec le pack de 2 spots Philips Runner blancs, incluant un Dimmer Switch Hue et des ampoules Hue GU10 à lumière blanche. Moderne et polyvalent.

  • Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
  • Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
  • Comprend des ampoules Hue et un luminaire
  • Dimmer Switch inclus
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