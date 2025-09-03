*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Caméra de bureau Secure 2K
Sécurisez votre espace intérieur avec la caméra de bureau Philips Hue Secure 2K en noir. Profitez d'une résolution 2K nette pour des images claires de jour comme de nuit. Sa forme compacte s'intègre parfaitement à votre maison. Détection intelligente des mouvements et audio bidirectionnel pour rester connecté à tout moment, où que vous soyez. Lorsqu'un mouvement est détecté, vos lampes Hue passent en mode alerte et éclairent votre maison pour plus de sécurité.
Type
Couleur
variant.group.resolution
Current price is {currentPrice}
Découvrez quand vous pouvez commander
Recevez un e-mail lorsque ce produit sera de nouveau en stock. Nous ne vous enverrons cet e-mail qu’une seule fois — consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.
Points forts du produit
- Seamless integration with Philips Hue lights
- Get alerts when motion is detected
- 2K video to see every detail cleary
- Stylish and compact desktop stand included
Produits tendances
Hue
Tap dial switch
CHF 50.00
Hue
Capteur de contact Secure
CHF 70.00
Hue
Câble Secure anti-chute
CHF 15.00
Hue
Caméra sans fil Secure
CHF 180.00
Hue
Caméra filaire Secure
CHF 150.00
Hue
Caméra Secure Câble basse tension 3 m | Philips Hue
CHF 30.00
Hue
Hue Bridge Pro
CHF 90.00
Hue
Détecteur de mouvement Hue
CHF 45.00
Bénéficiez de tous ces avantages avec le Philips Hue Bridge
Un Bridge vous offre la suite complète de fonctionnalités de sécurité pour la maison connectée : alarmes lumineuses et sonores, automatisation de la simulation de présence, et possibilité d'étendre la configuration de la sécurité ou de l'éclairage connecté de votre intérieur.
Surveillez votre domicile
Recevez des notifications directement sur votre appareil mobile chaque fois que votre caméra Secure détecte un mouvement. Créez des zones d'activité ou de colis pour être alerté en fonction de ce qui déclenche le mouvement, comme une personne, un animal, un véhicule ou un colis.
Simulez votre présence lorsque vous êtes absent
Utilisez votre caméra Secure avec l'automatisation Simuler une présence et la fonction de conversation bidirectionnelle pour ajouter une sécurité supplémentaire à votre maison, et avoir ainsi l'esprit tranquille.
Spécifications
Dimensions et poids de l’emballage
Dimensions et poids de l’emballage
Code barre produit
8721103045737
Poids net
700.9 g
Poids brut
1'083.8 g
Hauteur
140 mm
Longueur
219 mm
Largeur
176 mm
Code 12NC
929004258404