Aidez à protégez ce qui compte le plus avec la caméra de sécurité filaire Hue 2K en noir. Vidéo nette, ultra claire en 2K, dotée d'une haute densité de pixels, pour voir chaque détail, de jour ou de nuit. Conçue pour des applications intérieures comme extérieures, et équipée de la détection de mouvement intelligente, elle garde un œil 24h/24, 7j/7. De plus, elle fonctionne en toute transparence avec vos lampes Hue pour déclencher des alarmes lumineuses ou allumer les lumières en cas de détection d'activité, pour transformer votre système d'éclairage en allié intelligent de votre sécurité.