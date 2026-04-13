Pack de 4 capteurs de contact Hue Secure + 2x détecteurs de mouvement + Bridge
Le prix actuel est CHF 230.00
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À propos du Pack de 4 capteurs de contact Hue Secure + 2x détecteurs de mouvement + Bridge
Restez informé de ce qui se passe chez vous en ajoutant ces quatre capteurs de contact et deux capteurs de mouvement à votre configuration existante Philips Hue. Configurez vos capteurs pour envoyer des alertes de mouvement instantanées sur votre appareil mobile - et prenez des mesures depuis le Centre de sécurité dans l'application Philips Hue.
- Two Secure contact sensors
- Two indoor sensors
- Control with the Philips Hue app
- *requires Hue Bridge
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514870956
Informations produit
- Hue Capteur de contact Secure
- 2
- Hue Détecteur de mouvement Hue
- 2