Set: Lily XL Gartenspot + Netzteil
Le prix du lot est de CHF 202.50, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de CHF 225.00
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À propos du Set: Lily XL Gartenspot + Netzteil
Bringe intelligentes Licht nach draußen! Beleuchte deinen Garten mit einem Lily XL Spot. Er wird mit dem enthaltenen 40-Watt-Netzteil betrieben, das du direkt in eine Außensteckdose stecken kannst.
- Weißes und farbiges Licht
- Leistungsstarker Spot
- Netzteil versorgt Leuchten mit bis zu 40 Watt
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871762
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Spot extérieur Lily XL
- 1
- Hue Alimentation extérieure 40 W
- 1