Pack de 4 capteurs de contact Hue Secure + 2x détecteurs de mouvement + Bridge

Gros plan de l'avant de Pack de 4 capteurs de contact Hue Secure + 2x détecteurs de mouvement + Bridge
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  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
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À propos du Pack de 4 capteurs de contact Hue Secure + 2x détecteurs de mouvement + Bridge

Soyez au courant de ce qu'il se passe à la maison avec deux capteurs de contact, et un pont Hue. Configurez vos capteurs pour envoyer des alertes de mouvement instantanées à votre appareil mobile - et prenez des mesures depuis le Centre de sécurité dans l'application Philips Hue.

  • Bridge included
  • Four Secure contact sensors
  • Two Indoor sensor
  • Control with the Philips Hue app
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