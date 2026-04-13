Caméra filaire Hue Secure + Ampoule E27 Couleur + Bridge
Le prix actuel est CHF 285.00
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À propos du Caméra filaire Hue Secure + Ampoule E27 Couleur + Bridge
Surveillez votre domicile depuis n'importe où avec une caméra filaire sécurisée, une ampoule E27 couleur et un pont Hue, qui débloque l'ensemble des fonctionnalités d'éclairage connecté. Obtenez un flux en direct HD 1080p, allumez la lumière ou envoyez une alerte sur votre appareil mobile lorsque des mouvements sont détectés, ou même déclenchez une alarme sonore en appuyant sur un bouton dans l'application Hue.
- Instant wireless dimming
- Bridge included White and color light
- Secure camera with 1080p HD video
- Control with the Philips Hue app
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871342
Informations produit
- Hue Caméra filaire Secure
- 1
- Hue Hue Bridge
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- Hue White and Color Ambiance A60 - Ampoule connectée E27 - 1100
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