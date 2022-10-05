Pour Halloween, équipez votre maison d'un éclairage connecté qui fait froid dans le dos.
Vos voisins vont en baver. La maison la plus hantée du quartier, c'est la vôtre !
Vous allez créer un éclairage d'Halloween parfait pour rendre votre déco, vos films et votre musique plus effrayants.
Confortablement sinistre
Votre salon se métamorphose en grotte lugubre. Vos citrouilles sont effrayantes. Vos murs teintés d'orange et de violet rendent les toiles d'araignée plus vraies que nature !
Un éclairage extérieur qui donne la chair de poule !
Créez une scène macabre dans l'application Hue - les couleurs orange et bleu évoquent Halloween. Pourquoi ne pas installer des silhouettes inquiétantes devant vos lampes connectées ? Leurs ombres sinistres ne manqueront pas de faire peur aux petits farceurs !
Des soirées cinéma avec encore plus de frissons !
Votre soirée cinéma d'Halloween deviendra encore plus glauque avec l'éclairage surround. Utilisez un pont Hue Bridge avec la box de synchronisation Hue sync box et des ampoules compatibles avec la couleur, puis regardez-les réagir à toutes les scènes effrayantes à l'écran.
Mettez en lumière votre musique d'Halloween
Si vous disposez d'un pont Hue Bridge, associez vos comptes Philips Hue et Spotify pour voir vos éclairages réagir à votre playlist d'Halloween. Éclairez vos citrouilles avec des ampoules connectées compatibles avec la couleur et regardez les visages menaçants de vos citrouilles briller et changer de couleur au gré de la musique.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.