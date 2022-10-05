Mettez en lumière votre musique d'Halloween

Si vous disposez d'un pont Hue Bridge, associez vos comptes Philips Hue et Spotify pour voir vos éclairages réagir à votre playlist d'Halloween. Éclairez vos citrouilles avec des ampoules connectées compatibles avec la couleur et regardez les visages menaçants de vos citrouilles briller et changer de couleur au gré de la musique.

