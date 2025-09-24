Aide
Éclairage d’ambiance Philips Hue associé à un téléviseur LG – ambiance lumineuse immersive pour votre home cinéma

L'éclairage d’ambiance sur votre LG TV !

Achetez un téléviseur LG 2025 en promotion et recevez jusqu'à 300 CHF de bon d'achat Hue.

Démarrer intelligemment ou mettre à niveau

Jusqu'à 300 CHF de réduction à l'achat de tv LG sélectionnées !
Période promotionnelle :

24.09.2025 au 10.11.2025

Inscription jusqu'au :

31.11.2025

S'inscrire ici

Voici comment obtenir votre code promotionnel :

1. Achetez un tv LG* participant pendant la période promotionnelle.

2. Inscrivez-vous auprès de LG pour recevoir votre bon d'achat pour la boutique Philips Hue.

  • Cliquez ici pour vous inscrire à la promotion.

3. Choisissez les produits que vous souhaitez dans la boutique Hue et créez votre installation d'éclairage d'ambiance.

Lightstrips et Tubes

Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

Hue White and Color Ambiance

CHF 200.00

Lightstrip Hue Play gradient 65 inch

Hue White and Color Ambiance

CHF 220.00

Lightstrip Hue Play gradient 75 inch

Hue White and Color Ambiance

CHF 250.00

Hue Play Gradient Light Tube Compact

Hue White and Color Ambiance

CHF 200.00

Hue Play Gradient Light Tube Compact

Hue White and Color Ambiance

CHF 200.00

Article presque épuisé

Hue Play Gradient Light Tube Large

Hue White and Color Ambiance

CHF 220.00

Hue Play Gradient Light Tube Large

Hue White and Color Ambiance

CHF 220.00

Wall Washer et Lightbars

Projecteur mural Hue Play

Hue White and Color Ambiance

CHF 350.00

Projecteur mural Hue Play

Hue White and Color Ambiance

CHF 350.00

Projecteur mural Hue Play

Hue White and Color Ambiance

CHF 200.00

Projecteur mural Hue Play

Hue White and Color Ambiance

CHF 200.00

Créez un kit
Hue Play pack x2

Hue White and Color Ambiance

CHF 140.00

Hue Play pack x2

Hue White and Color Ambiance

CHF 140.00

Créez un kit
Hue Play pack x1

Hue White and Color Ambiance

CHF 80.00

Hue Play pack x1

Hue White and Color Ambiance

CHF 80.00

Article presque épuisé

Bridge et autres lampes

Nouveau
Hue Bridge Pro

Hue

CHF 90.00

Créez un kit
Hue Bridge

Hue

CHF 60.00

Nouveau
Kit de démarrage : deux ampoules connectées de couleur E27 + Hue Bridge Pro

Hue White and Color Ambiance

CHF 160.00

Momentanément en rupture de stock

Créez un kit
Ampoule connectée E27 - 1100 lm (pack de 2)

Hue White and Color Ambiance

CHF 110.00

Momentanément en rupture de stock

Créez un kit
Éclairage portable Go

Hue White and Color Ambiance

CHF 90.00

Lampadaire Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

CHF 330.00

Créez un kit
Lampadaire Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

CHF 330.00

Créez un kit
Lampe à poser Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

CHF 220.00

Lampe à poser Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

CHF 220.00

Ce dont vous avez besoin pour votre éclairage surround

Il vous suffit de quelques éléments pour synchroniser vos ampoules et luminaires Philips Hue avec votre téléviseur LG.

Hue Bridge

Hue Bridge

Le Hue Bridge est l'élément central de votre système d'éclairage intelligent. Il permet d'utiliser toutes les fonctions de l'éclairage intelligent, comme par exemple Hue Sync.

En savoir plus
Éclairage coloré

Éclairage coloré

Chaque ampoule et luminaire Philips Hue White & Color Ambiance fonctionne ! Illuminez votre espace de divertissement avec des lightstrips, des ampoules, des luminaires et bien plus encore.

Découvrez nos produits
Application Hue Sync TV

Application Hue Sync TV

Synchronisez les éclairages de votre home cinéma avec tous les contenus de votre téléviseur Samsung*, quelle que soit la manière dont vous les lisez. Observez comment la lumière réagit sans délai à votre écran.

Voir la vidéo explicative

* Valable pour tous les téléviseurs LG 2025 à partir de CHF 750.–. Le montant du bon d'achat varie en fonction du prix d'achat du téléviseur. Tous les téléviseurs participants prennent en charge l'application Hue Sync TV.

Conditions de participation

  • Cette offre est valable du 24 septembre au 10 novembre 2025. La date limite d'inscription est fixée au 30 novembre 2025.
  • Toute personne physique âgée de 18 ans ou plus ou toute personne légalement représentée dont l'adresse de livraison se trouve en Allemagne peut participer.
  • Veuillez noter que cette promotion ne peut être combinée avec d'autres promotions (offres groupées, codes de réduction) et qu'une seule participation par foyer est possible. 
  • Pour obtenir un bon d'achat Philips Hue personnalisé, vous devez vous inscrire sur le site web suivant de LG : www.lg-promo.ch  La demande, accompagnée de tous les documents nécessaires, doit être soumise avant le 30/11/2025. Les inscriptions tardives ne pourront pas être prises en compte. La date de réception de l'inscription fait foi.
  • Les conditions de participation détaillées sont disponibles via le lien suivant : www.lg-promo.ch
  • Cette promotion:
    • est valable sous réserve de la disponibilité des produits.
    • est soumise à des modifications de prix et/ou de produit, ainsi qu'à des erreurs orthographiques, d'impression et de composition.
  • Le fournisseur est Signify Switzerland AG (Obstgartenstrasse 1+3, 8910 Affoltern am Albis). Signify se réserve le droit d'annuler une promotion à tout moment, d'y mettre fin prématurément ou de modifier les présentes conditions d'utilisation par une nouvelle publication.

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

