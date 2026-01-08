Transformez vos résolutions de 2026 en un succès éclatant grâce à la lumière connectée !
Hue
Bridge Pro
Le prix actuel est CHF 90.00
White Ambiance
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
Le prix actuel est CHF 70.00
Hue
Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
Le prix actuel est CHF 350.00
Hue
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
Le prix actuel est CHF 22.00
LIGHTSTRIPS
Lightstrip Flux 3 m
Le prix actuel est CHF 70.00
Tout nouveau pour 2026
Découvrez ces nouveautés incluses dans l'offre !
L'idéal pour illuminer l'année à venir...
Hue
Bridge Pro
CHF 90.00
LIGHTSTRIPS
Lightstrip Flux 3 m
CHF 70.00
LIGHTSTRIPS
Lightstrip d'extérieur Flux 5 m
LIGHTSTRIPS
Lightstrip d'extérieur Neon 3 m
LIGHTSTRIPS
Lightstrip d'extérieur Flux 33 pieds
LIGHTSTRIPS
Lightstrip Flux 4 m
CHF 85.00
LIGHTSTRIPS
Lightstrip d'extérieur Neon 5 m
Illuminez vos résolutions !
L'éclairage connecté Philips Hue est idéal pour augmenter le bien-être chez vous.
Faites du temps que vous passez avec vos être chers un moment plus chaleureux, et augmentez votre concentration sur vos activités
Donnez un coup de pouce à votre bien-être
Vous avez besoin de vous concentrer, de vous changer les idées ou de vous détendre? Philips Hue propose tout ce dont vous avez besoin ! Créez des scénarios de lumière Energize, Concentrate ou Relax dans l'application Hue pour obtenir des tons de lumière adaptés à votre humeur. Ou pourquoi ne pas mettre en place une routine de réveil en douceur qui imite un lever de soleil naturel ?
Fais briller plus de moments spéciaux
Vous cherchez à passer plus de temps de qualité avec vos proches cette année ? Rendez chaque instant encore plus spécial avec un éclairage connecté ! créez le cadre parfait pour les moments en famille, les dîners romantiques et les fêtes mémorables. Il est temps de commencer à planifier !
Redécouvrez vos passe-temps préférés
Que vous soyez un gamer passionné ou un cinéaste averti, Philips Hue a tout ce qu'il vous faut. Trouvez la bonne ambiance grâce aux scénarios de lumière : choisissez-en un dans la galerie sur mesure ou créez le vôtre. Synchronisez vos lumières avec le contenu à l'écran pour une expérience véritablement immersive.
Conditions générales
Promotion de 30 % pour le Nouvel An
- Cette promotion est valable du 8 janvier au 21 janvier 2026.
- Sélectionnez deux produits ou plus parmi l'offre du Nouvel An et économisez 30 % sur le total des articles de la sélection. Les articles non remisés dans votre panier ne bénéficieront d'aucune réduction.
- La remise est automatiquement appliquée sur les articles sélectionnés dans l'offre du Nouvel An au moment du paiement.
- La remise s'applique uniquement aux produits inclus dans la promotion de l'offre du Nouvel An 2026.
- En cas de retour d'une partie d'une commande, le cas échéant, la valeur de la remise proportionnelle sera déduite du montant du remboursement.
- Cette promotion est soumise à la disponibilité des stocks.
- Cette promotion ne peut être combinée à aucune autre offre de la boutique en ligne Philips Hue.
- Cette promotion est sujette à des changements de prix et/ou de produits, ainsi qu'à des erreurs d'orthographe, d'impression et de composition.
- Le promoteur est Signify Suisse (Obstgartenstrasse 1+3, 8910 Affoltern am Albis). Signify se réserve le droit d'annuler une promotion à tout moment ou de modifier ces termes et conditions en les republiant.