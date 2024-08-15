Ampoules MR16 vs GU10

Ces deux ampoules sont compactes et parfaites pour diriger la lumière exactement là où vous en avez besoin. Mais quelle est la différence entre les ampoules MR16 et GU10 ?

Les ampoules MR16 et GU10 se différencient par leur culot et leur tension d'alimentation. L'une posséde un culot GU10 et fonctionne sur le 230V, et l'autre, un culot GU5.3 et fonctionne en 12V. L'ampoule à culot GU5.3 est simplement connue sous le nom d'« ampoule MR16 ».

MR, qui signifie « réfracteur multiples facettes », fait référence à la forme et au design de la partie supérieure de l'ampoule. Le chiffre après MR fait référence au diamètre de l'ampoule en termes de huitièmes de pouce ; 16, dans le cas présent, signifie que l'ampoule mesure 16/8 pouces (ou 2 pouces) de diamètre.

GU, qui signifie « usage général », fait référence au culot de l'ampoule. Le chiffre après GU fait référence à l'espacement entre les broches. L'ampoule GU10 possède un espacement de 10 mm, tandis que l'ampoule GU5.3 possède un espacement de 5,3 mm.

Aujourd'hui, les ampoules MR16 et les ampoules GU10 sont couramment utilisées dans les cuisines, les couloirs et les salons, généralement dans le cadre d'une installation d'éclairage sur rail, dans des spots ou dans un éclairage encastré au plafond.

Est-il dès lors nécessaire de savoir quelle ampoule utiliser ? À première vue, les deux ampoules semblent identiques, mais il est important de choisir la bonne.