Kits d'éclairage sur rail personnalisés

Vous pouvez créer la forme que vous souhaitez, voici les configurations les plus courantes. Trouvez une forme qui convient à votre pièce, déterminez les composants dont vous avez besoin, puis créez votre propre structure d'éclairage sur rail.

Vous voulez étendre votre installation existante ? Il vous suffit d'utiliser un connecteur droit dans n'importe quelle configuration pour connecter des rails supplémentaires.