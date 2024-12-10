Réinventez votre expérience du sport en direct avec Hue Sports Live

Apportez l’ambiance du stade directement chez vous. Avec Sports Live, vos éclairages Hue Philips ne se contentent pas d’éclairer votre espace ; elles réagissent à chaque moment fort du match. Les coups d’envoi, les buts, les cartons rouges et jaunes, et bien plus encore, prennent vie dans votre pièce grâce à des effets lumineux dynamiques conçus pour intensifier l’excitation de chaque match.

De quoi avez-vous besoin pour commencer à profiter de Sports Live ?

Pour profiter de Sports Live, assurez-vous simplement de disposer d’un Hue Bridge ou Hue Bridge Pro ainsi que d’au moins une lampe hue compatible avec les couleurs, installée dans la pièce ou la zone de votre choix pour les effets de match. C’est tout ce dont vous avez besoin, rien d’autre n’est requis !

1. Préparez-vous avant le coup d’envoi

Pour profiter pleinement de l’expérience Sports Live, installez-le tôt, avant le coup d’envoi ou pendant le match.

La configuration prend environ 5 à 10 minutes, ce qui vous laisse le temps de choisir votre pièce, votre style d'éclairage et vos réglages de match préférés.

Assurez-vous d'être connecté à votre compte Hue, car Sports Live doit se connecter au cloud pour fournir des effets en temps réel.

2. Choisissez la pièce parfaite pour l’expérience

Sports Live agit uniquement dans les pièces et zones qui contiennent au moins une lampe Hue compatible couleurs. Ces lampes produisent les effets dynamiques du match.

Éclairages mixtes ? Pas de souci, vous n’avez pas besoin d’une pièce composée uniquement de lumières colorées. Les lumières d'ambiance « White » et « White ambiance » sont également les bienvenues, mais elles ne réagiront pas aux moments clés du match.

3. L’activation de Sports Live est simple

Si vous débutez dans les installations de divertissement :

Ouvrez l'onglet Sync dans l'application Hue. Appuyez sur Démarrer. Sélectionnez Sports Live - Championship 2026 et suivez les étapes.

Si vous utilisez déjà Hue Sync ou d’autres fonctionnalités de divertissement :

Ouvrez l’onglet Synchronisation. Appuyez sur le bouton « Quoi » en bas à gauche. Appuyez sur le bouton bleu « + ». Sélectionnez Sports Live – Championnat 2026.

Pendant la configuration, vous allez :

Choisissez votre équipe préférée (facultatif, cela aide l'application à adapter les suggestions de matchs)

Sélectionnez la pièce qui accueillera votre expérience d’éclairage

Choisissez votre scène de match préférée (vous pourrez changer la scène ou la luminosité plus tard pendant le match)

4. Suivez les matchs qui vous tiennent à cœur

Gardez une longueur d'avance en suivant les prochains matchs. Une fois que vous suivez un match, Sports Live s'activera automatiquement dès son début, pour que vous ne manquiez aucun moment.

L’application n’enverra pas de notifications push, mais vous verrez les rappels de match bien visibles sur la page d’accueil de l’application Hue.

5. Regardez vos lampes réagir en temps réel

Une fois le match commencé, vos lampes se transforment en une extension dynamique du match :

La scène du match que vous avez choisie crée l’ambiance.

Des effets de lumière spéciaux réagissent aux hauts et aux bas de votre équipe.

Votre pièce se remplit d’effets dynamiques en temps réel tout au long du match.

Comment les lampes réagissent aux moments clés du match

Match commencé: le vert clignote pendant 5 secondes.

le vert clignote pendant 5 secondes. But marqué : une animation de 5 secondes aux couleurs de l’équipe qui a marqué.

une animation de 5 secondes aux couleurs de l’équipe qui a marqué. Séance de tirs au but : bleu clignotant pendant 5 secondes.

bleu clignotant pendant 5 secondes. Carton jaune : jaune clignotant pendant 5 secondes.

jaune clignotant pendant 5 secondes. Carton rouge : clignotement rouge pendant 5 secondes.

clignotement rouge pendant 5 secondes. Deuxième carton jaune (entraînant un rouge) : clignotement rouge et jaune pendant 5 secondes.

clignotement rouge et jaune pendant 5 secondes. Fin de la pause/reprise du match : clignotement vert pendant 5 secondes.

clignotement vert pendant 5 secondes. Après la victoire : une animation de 15 secondes aux couleurs de l’équipe gagnante.

Une touche de magie en coulisses

Pour offrir des effets visuels fluides, Sports Live créera temporairement des scènes spéciales dans la pièce choisie.

Ces scènes :

Sont créées automatiquement au début du match

Sont supprimées automatiquement à la fin du match

Ces scènes ne doivent pas être supprimées ou modifiées manuellement, car cela pourrait affecter l’expérience.

Si vous tentez de supprimer ou de modifier l’une d’elles, l’application Hue vous en avertira afin que vous gardiez toujours le contrôle.

Comment contrôler Sports Live

Tant que la fonctionnalité est active :

Les accessoires tels que les tap dials ou les interrupteurs avec variateur n’annulent pas les effets en cours.

Pour désactiver Sports Live, utilisez : La bannière Stop sur l’écran d’accueil, ou Le bouton Sync dans l’onglet Synchronisation.



Pause et reprise à tout moment

Besoin d’un moment ? Vous pouvez arrêter Sports Live et reprendre quand vous serez prêt.

Vos paramètres de délai seront sauvegardés, bien que vous deviez peut-être les affiner à nouveau selon votre source de diffusion en direct.

Ce que vous verrez dans l’application

En fonction du déroulement du match, l’application s’adapte pour que tout reste clair :

Pas de match ? Vous verrez les prochains matchs ainsi qu'une invitation à vous abonner

Vous verrez les prochains matchs ainsi qu'une invitation à vous abonner Le match commence bientôt ? Un compte à rebours commence

Un compte à rebours commence Match en direct ? Vous verrez le statut actuel du match et pourrez activer Sports Live instantanément.

Disposez-vous de la Hue sync box ? Vous pouvez profiter de Sports Live et de Hue Sync simultanément en sélectionnant des lampes différentes pour chacun.

Vous pouvez profiter de Sports Live et de Hue Sync en même temps, même si certaines de vos lampes sont présentes dans les deux configurations. Mais Hue Sync a la priorité, donc Sports Live ne fonctionne pas sur les lampes attribuées à la zone de divertissement Sync.

Lorsque seules quelques lampes se chevauchent, Sports Live peut démarrer, mais l’application vous informera que Hue Sync est prioritaire pour ces lampes en commun.

En assignant dans l’application des lampes séparées à chaque fonctionnalité, vous bénéficiez du meilleur des deux expériences sans interruption.

FAQ

Pourquoi ma Room/Zone n’apparaît-elle pas pendant la configuration ?

Il faut au moins une lumière colorée.

Pourquoi mes lampes blanches ne réagissent-elles pas ?

Les effets Sports Live nécessitent des lampes compatibles couleur. Dans une Room/Zone comprenant à la fois des lampes compatibles couleur et des lampes blancs/blancs ambiance, seuls vos lampes compatibles couleur afficheront les effets Sports Live.

Pourquoi mes lampes ont-elles soudainement réagi ?

Vous vous êtes probablement abonné à un match qui vient de commencer.

Pourquoi je ne peux pas changer de scène avec mon interrupteur ?

Les accessoires ne supplantent pas l'expérience Sports Live. Pour changer la scène active pendant Sports Live, allez dans l’onglet « Sync », sélectionnez « Sports Live », puis appuyez sur le bouton « Scène » pour choisir une scène différente.

Pourquoi vois-je des scènes portant le nom de pays ?

Ce sont des scènes temporaires Sports Live qui sont supprimées automatiquement après le match.

Pourquoi y a-t-il un décalage entre mes effets Sports Live et le match en direct que je regarde sur ma télévision ?

Synchronisez l’heure du match sur votre TV avec celle affichée dans l’onglet Synchronisation de l’application Hue pour vous assurer que vos effets Sports Live se produisent au bon moment du match.

Pour modifier le délai, allez dans l’onglet « Sync », sélectionnez « Sports Live », puis appuyez sur le bouton « Délai ». Vous ne pouvez utiliser cette fonctionnalité que lorsqu'un match est en cours.

Pourquoi ne puis-je pas voir davantage de matchs à venir ?

Seuls les matchs programmés sont affichés dans l'application Hue. Les matchs à venir seront affichés dès qu'ils seront confirmés.

Comment puis-je changer les lampes qui affichent les effets Sports Live ?

Accédez à l’onglet Sync, sélectionnez Sports Live, puis touchez le bouton « Where » pour changer la pièce ou la zone sélectionnée pour Sports Live.

*Hue Sports Live repose sur des données de match fournies par des tiers ; par conséquent, le service peut ne pas être disponible en permanence ou ne pas fonctionner comme prévu, et l’expérience peut varier par moments. La disponibilité et les performances ne peuvent pas être garanties.

**Avertissement : contient des lumières clignotantes pouvant affecter les personnes souffrant d’épilepsie photosensible ou d’autres sensibilités à la lumière. Veuillez faire preuve de prudence et cesser immédiatement l’utilisation en cas d’apparition de symptômes.