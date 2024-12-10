Guide complet pour les solutions murales encastrées Hue

Philips Hue propose quatre produits muraux encastrés conçus pour vous offrir un contrôle flexible et intelligent sur votre éclairage. Ils présentent des similitudes, mais chacun d'entre eux fonctionne différemment, en fonction du type de lampes dont vous disposez et du câblage disponible chez vous.

Ce guide présente les quatre produits, les compare et vous donne les détails d'installation, de compatibilité et de dépannage dont vous avez besoin.

1. Modules d'éclairage connecté (deux versions)

Ces modules fonctionnent avec Philips Hue et d'autres lampes connectées Zigbee. Vous pouvez les contrôler grâce à votre interrupteur mural existant, sans couper les ampoules du courant.

1A. Module d'interrupteur mural filaire (version filaire)

Gardez vos lampes Hue accessibles. Connectez votre interrupteur mural existant afin qu'il puisse contrôler les scénarios d'éclairage Hue, les pièces/zones, et les automatisations tout en gardant les ampoules connectées reliées au courant en permanence.

Caractéristiques principales

Fonctionne avec les lampes connectées Hue et autres lampes Zigbee compatibles

Nécessite un Hue Bridge

Fonctionne avec les interrupteurs à bascule, à levier et à bouton-poussoir

Installation unique, pas besoin de remplacer la batterie

Nécessite un fil neutre

Notes de compatibilité

Non compatible avec :

Variateurs rotatifs existants

Plaques d'interrupteur de courant/d'éclairage combinées

Lumières non connectées

Éléments importants sur l'installation

Nécessite un câblage dans votre boîtier mural :

o 1 à 2 fils de charge (selon qu'il s'agit d'un interrupteur à un ou deux boutons)

O Fil neutre

O 2x Fil de ligne

Connecteur à enfichage à 5 bornes inclus dans l'emballage pour l'alimentation au courant

La taille de fil et la longueur de bande appropriées pour le connecteur d'épissure fourni :

· Section du conducteur : solide : 0,75 à 4mm²

· Longueur du conducteur dénudé : 11mm

Suivez l'intégration dans l'application Hue

1B. Module d'interrupteur mural alimenté par pile (version pile)

Offre les mêmes avantages de contrôle intelligent de la lumière que la version câblée sans nécessiter de fil neutre.

Caractéristiques principales

Alimentation par piles (pas de câblage requis), type de pile CR2450

Fonctionne avec les lampes connectées Hue et autres lampes Zigbee

Nécessite un Hue Bridge

Autonomie de la batterie : au moins 5 ans (alerte de batterie faible affichée dans l'application Hue)

Notes de compatibilité

Fonctionne avec les interrupteurs à bascule, à levier et à bouton-poussoir

Non compatible avec les interrupteurs à variateur intégré ou les plaques combinées prise/interrupteur.

Fonctionne avec les configurations d'interrupteurs à simple allumage et va-et-vient (si les autres interrupteurs sont également connectés aux modules)

Points forts de l'installation

Le raccordement au neutre n'est pas requis (compatible avec le câblage présent dans votre mur)

Mettez toujours le disjoncteur hors tension avant toute intervention électrique, y compris le retrait de l'interrupteur

Utilisez le connecteur à poussoir fourni pour maintenir l'alimentation des ampoules connectées

Ne rallongez pas les fils fournis

les fils fournis Le module peut clignoter si les fils se touchent pendant l'installation, c'est normal

Terminez l'installation physique avant de l'ajouter dans l'application Hue

2. Interrupteur filaire (deux versions Allumé/Éteint ou variateur) – pour les lampes non connectées

Un produit conçu pour les ampoules de lampes traditionnelles, les transformant en lumières connectées contrôlables dans l'écosystème Hue.

Ajoute une commande connectée allumé/éteint ou à variateur aux lampes non connectées.

Caractéristiques principales

Version Allumé/Éteint → pour les lampes non gradables

Version variateur → pour les lampes non gradables

Prise en charge du Bluetooth (limitée, veuillez lire plus de détails ici)

(limitée, veuillez lire plus de détails ici) Compatible avec Matter (en tant que lumière)

(en tant que lumière) Disponible en versions1 ou 2 canaux (activé/désactivé uniquement) :

La version à 1 canal permet de contrôler un groupe de lampes (un seul interrupteur), tandis que celle à 2 canaux permet de contrôler 2 groupes de lampes indépendamment (double interrupteur), via l'interrupteur lui-même ou l'application Hue. Par exemple, sur un double interrupteur, un interrupteur contrôle les lampes de votre salon, tandis que l'autre contrôle celles de votre salle à manger. Le Dimmer Switch câblé est actuellement disponible pour 1 canal.

Notes de compatibilité

N'est pas destiné :

À mélanger différents types de charge sur le même interrupteur câblé.

Aux mécanismes Dimmer Switch rotatifs

Câblage nécessaire

Interrupteur Allumé/Éteint → requiert un fil neutre

Variateur d'intensité → fonctionne avec ou sans neutre (neutre de préférence / Sans fil neutre, la lumière est moins vive, et certaines ampoules LED peuvent ne pas fonctionner correctement, un condensateur de dérivation peut donc s'avérer nécessaire).

Comportement de gradation

À bascule → Vous ne pouvez pas faire varier vos lampes de la manière traditionnelle. Néanmoins, vous pouvez régler la luminosité via l'application Hue et configurer des scénarios pour obtenir des niveaux de luminosité différents, de sorte à pouvoir régler l'intensité des lumières en appuyant sur l'interrupteur pour déclencher les scénarios.

Bouton-poussoir → compatible avec la variation par appui long

Compatible uniquement avec les ampoules à intensité variable

Éléments importants sur l'installation

Pas de connecteur à poussoir requis

Interrupteur (1 canal) / Dimmer Switch (1 canal)

o 1 fil de charge

o 1 fil neutre

o Interrupteur 1 fil

de phase (2 canaux)

o 2 fils de charge

o 1 fil neutre

o 1 fil de phase

Le calibre de fil et la longueur de bande appropriés pour les blocs de jonction :

· Section du conducteur : solide : 0,75 à 2,5 mm²

· Longueur du conducteur dénudé : 9 - 10 mm

3. Aperçu de la comparaison

Exigences de charge :

* Le module d'interrupteur marche/arrêt est compatible avec :

· Sources lumineuses LED (jusqu'à 400W)

· Lampes à incandescence (jusqu'à 6A)

· Lampes fluorescentes (jusqu'à 6A)

· Convertisseur électronique abaisseur de tension pour les lampes à incandescence à très basse tension (jusqu'à 6A)

Il ne peut pas être utilisé avec des moteurs ou des installations de chauffage

Tandis que le module Dimmer Switch est compatible avec :

· Les sources de lumière LED HV (phase montante : 5 - 200W ; début de phase : 5 - 20W) ;

· Lampes à incandescence/lampes halogènes HV (phase montante : 20 - 200W ; début de phase : 20 - 150W) ;

· Convertisseur électronique abaisseur de tension pour les lampes à incandescence à très basse tension/lampes halogènes (phase montante : 5 - 200W ; début de phase : 5 - 20W)

Ne peut pas être utilisé avec les lampes fluorescentes / transformateur à noyau de ferrite avec lampes à incandescence/halogènes basse tension / moteurs ou installations de chauffage.

4. Avant l'achat / l'installation :

Examinez comment votre interrupteur d'éclairage est installé pour déterminer si le module d'interrupteur mural câblé fonctionnera correctement avec le type d'interrupteur d'éclairage dont vous disposez.

Pour les versions où un fil neutre est requis pour l'installation, nous vous recommandons de vérifier votre boîte de dérivation à l'avance. Si vous n'avez pas de fil neutre dans votre boîtier mural, dans certains pays, une autre boîte de dérivation peut être présente dans le plafond, où vous pourrez trouver le fil neutre.

Il n'y a pas de fil neutre disponible ? Choisissez alors l'un des éléments suivants :

o Pour les ampoules non connectées : utilisez un variateur câblé qui fonctionne avec ou sans fil neutre ou remplacez l'ampoule par des lampes connectées Hue

o Pour les ampoules connectées : utilisez un interrupteur ou un variateur sur batterie plutôt que filaire.

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace dans votre boîtier électrique pour que le module d'interrupteur mural câblé puisse y entrer.

5. Conseils d'installation : (pour tous les types)

Coupez le disjoncteur

Veillez à ce que personne ne rétablisse le courant pendant l'installation

Couvrez les fils sous tension

Prenez une photo du câblage existant

Suivez les positions de câble indiquées dans le guide

Dans le cas où un fil est inséré dans la mauvaise borne du module, il existe un moyen de déconnecter le fil de la borne. Insérez un tournevis dans la fente et poussez légèrement pour libérer le fil.

Les appareils électriques doivent être installés et connectés uniquement par des personnes qualifiées en électricité. Les réglementations locales peuvent interdire de travailler sur des fils électriques sans l'intervention d'un professionnel. Consultez les autorités locales ou un électricien pour obtenir des conseils.

Lancez l’application Hue pour scanner le code QR, qui se trouve sur le produit et dans le manuel. Puis, suivez ces instructions pour l'intégration. Une vidéo explicative montrant l'installation étape par étape y est également accessible. Une fois l'installation câblée terminée, vous pouvez revenir à l'application Hue et continuer la configuration.

6. Quel produit choisir ?

Choisissez le module d'interrupteur mural filaire si :

Vous utilisez les lampes connectées Hue et autres lampes Zigbee

Vous préférez une installation permanente câblée, sans avoir à remplacer une batterie à l'avenir

Choisissez un module d'interrupteur mural sur batterie si :

Vous utilisez les lampes connectées Hue et autres lampes Zigbee

Vous n'avez pas de fil neutre

de fil neutre Vous souhaitez une installation plus simple

Choisissez un interrupteur câblé (marche/arrêt ou variateur) si :

Vous utilisez des lampes non connectées et souhaitez que vos lampes et interrupteurs existants deviennent connectés

Vous souhaitez que les lampes Matter soient compatibles ou une solution de secours Bluetooth

Vous souhaitez contrôler des lampes connectées et non connectées de manière fluide dans l'écosystème Hue, via une seule application

7. Dépannage

Si l'appareil n'est pas accessible ou ne fonctionne pas :

Vérifiez les étapes d'installation Assurez-vous que le disjoncteur est coupé avant le câblage et qu'il est remis une fois l'installation terminée Assurez-vous que les fils sont correctement placés dans les connecteurs Vérifiez le fonctionnement du bouton dans l'application Hue :

Cherchez la pièce attribuée ou allez dans Paramètres > Appareils > Interrupteurs. Si les pressions sur les boutons ne sont pas affichées, il se peut qu'il y ait un problème de connexion sans fil. Vérifiez les intégrations tierces :

Assurez-vous qu'aucune application tierce et aucune intégration de partenaire ne remplace vos paramètres Hue. Réinitialisez l'appareil dans l'appli :

Réinitialisez l'appareil pour le reconfigurer sans procéder à une remise en service complète. Retirez et rajoutez l'interrupteur :

Supprimez l'appareil du Hue Bridge, puis rajoutez-le et procédez à la configuration comme à votre habitude. Vérifiez le type d'interrupteur :

Assurez-vous que l'appareil est configuré avec le bon type d'interrupteur (à bascule ou à bouton-poussoir). Si ce n'est pas le cas, supprimez-le et rajoutez-le avec les bons paramètres.

Module de batterie uniquement

Des alertes de batterie faible s'affichent dans l'application Hue

Un contact accidentel avec le fil peut provoquer un clignotement, cela est normal pendant l'installation

Interrupteur câblé uniquement

Lumières clignotantes → vérifiez le type d'ampoule, les exigences de charge et la compatibilité

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre équipe d'assistance clientèle.