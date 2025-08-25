Aide

Comment installer une sonnette vidéo filaire Hue Secure

Tous les produits Hue s'installent facilement via un code QR : vous pouvez donc scanner et installer tous vos appareils Hue simultanément.

Lisez d'abord ceci !

1. Souhaitez-vous ajouter plusieurs appareils Hue ?
Gardez-les tous ensemble ! Vous scannerez tous leurs codes QR au cours de la même étape.

2. Disposez-vous de l'application Hue ?
Téléchargez-la via la boutique d'applications de votre téléphone.

 

Télécharger dans l’App Store Télécharger sur Google Play
Connexion avec Bridge
Connexion sans Bridge

Connexion avec Bridge

Instructions pour l'installation de la sonnette vidéo filaire Hue Secure

Votre Bridge doit être connecté et ajouté à l'application Hue. 

Vous ne l'avez pas encore fait ? Apprenez à installer le Bridge.

 

1. Ouvrez l'application Hue.

2. Dans l'onglet Accueil, appuyez sur l'icône des trois points (…). Ensuite, appuyez sur Ajouter des appareils

Application Hue affichant l'onglet Accueil avec pointeur sur l'icône des trois points, application Hue affichant le menu des trois points avec pointeur sur Ajouter des appareils

Remarque : vous pouvez également ouvrir l’onglet Paramètres, puis appuyer sur Appareils. Appuyez sur l'icône plus (+) bleue dans le coin supérieur droit.

Application Hue affichant l'onglet Paramètres avec pointeur sur Appareils, application Hue affichant le menu Appareils avec pointeur sur l'icône plus bleue (ajouter)

3. Scannez le code QR.
    Le code QR de votre sonnette vidéo filaire se trouve sur sa carte de propriété.

Application Hue affichant l'écran Ajouter des appareils avec pointeur sur le bouton Scanner le code QR, application Hue affichant l'écran Scanner les codes QR avec pointeur sur le bouton Suivant

4. Appuyez sur la sonnette vidéo filaire Hue Secure que vous souhaitez ajouter.
    Si vous avez plusieurs sonnettes, elles apparaîtront à l'écran. Appuyez sur la sonnette vidéo filaire Hue Secure que vous souhaitez ajouter en premier.
        

Application Hue affichant les appareils scannés avec pointeur sur le bouton Suivant, application Hue affichant un écran de confirmation indiquant les appareils ajoutés

5. Important ! Conservez votre phrase secrète et votre carte de propriété dans un endroit sûr.

Phrase secrète : requise pour accéder à la vue en direct et aux clips vidéo de votre sonnette vidéo filaire Hue Secure.

Carte de propriété : requise pour réinitialiser la sonnette vidéo filaire Hue Secure ou la déplacer vers un autre Bridge.

iPhone affichant un message important

Si vous souhaitez la connecter au Hue Smart Chime, veuillez consulter la page sur la connexion d'un Hue Smart Chime.

Connexion sans Bridge

Instructions pour l'installation de la sonnette vidéo filaire Hue Secure

1. Ouvrez l'application Hue.

2. Suivez les instructions à l’écran pour configurer votre compte et les paramètres de votre application.

3. Lorsque vous êtes invité à ajouter un Bridge, sélectionnez Non.

iPhone affichant le centre de contrôle, iPhone affichant les paramètres de l'application Hue

4. Scannez le code QR. 
    

iPhone affichant le centre de contrôle, iPhone affichant les paramètres de l'application Hue

5. Suivez les instructions à l’écran pour ajouter, configurer et personnaliser votre sonnette vidéo filaire Hue Secure.
    

iPhone affichant le centre de contrôle, iPhone affichant les paramètres de l'application Hue

6. Important ! Conservez votre phrase secrète et votre carte de propriété dans un endroit sûr.

Phrase secrète : requise pour accéder à la vue en direct et aux clips vidéo de votre sonnette vidéo filaire Hue Secure.

Carte de propriété : requise pour réinitialiser la sonnette vidéo filaire Hue Secure ou la déplacer vers un autre Bridge.

iPhone affichant un message important

Si vous souhaitez la connecter au Hue Smart Chime, veuillez consulter la page sur la connexion d'un Hue Smart Chime. Veillez également à ce que les deux appareils soient à une distance de 20 mètres / 65 pieds.

Besoin d'aide ?

Consultez notre FAQ ou contactez l'assistance. 

Lire la FAQ sur Philips Hue app>

Accéder à l'assistance >

