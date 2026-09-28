트랙등이란 무엇인가요?

현대 트랙등은 스마트 홈 기술과 밀접하게 연계되어 있습니다. 스마트 트랙 시스템은 너가 조명의 밝기를 조절하고, 색상을 변경하며, 일정을 자동화하고, 앱이나 음성 비서로 모든 것을 제어할 수 있게 해 줍니다.

Philips Hue와 같은 시스템을 통해 트랙 조명은 연결된 생태계의 일부가 됩니다. 조명은 시간대, 활동, 분위기에 따라 반응하여 공간의 분위기를 즉시 변화시키는 장면을 연출합니다.

이러한 통합은 조명이 단순히 기능적인 역할을 넘어서 상호작용적이고 개인화된 형태로 발전하는, IoT 기반 주택으로의 전환이라는 광범위한 추세를 반영합니다.