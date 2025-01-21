*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.
Bridge Pro
차세대 Hue 스마트 허브. 복잡한 알고리즘과 AI 기반 기능을 실행할 수 있는 칩으로 구동되어 그 어느 때보다 빠르고 강력해졌습니다. MotionAware™를 사용하면 조명을 동작 센서로 바꿀 수 있고, 보안 시스템과 조명을 함께 사용할 수 있으며, 다양한 기능을 활용할 수 있습니다.
버전
제품 특징
- 150개 이상의 조명, 50개 이상의 액세서리 지원
- MotionAware™를 사용하여 조명을 Hue motion sensor로 사용
- Hue Sync 서라운드 조명 및 보안 통합 잠금 해제
- Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings와 호환
- Zigbee Trust Center를 통한 고급 암호화
Zigbee 보안
사용자의 개인 정보 보호가 최우선 과제입니다. Zigbee와 Philips Hue는 스마트 전구 생태계에 대한 무단 액세스를 방지합니다.
어디서든 집안 전체를 제어
Bridge와 Bridge Pro를 이용하면 Hue app를 통해 어디서나 스마트 홈 시스템에 접속할 수 있습니다. 조명을 제어하고, 보안 알림을 받거나, 자동화를 통해 일정에 따라 시스템을 실행하도록 설정할 수 있습니다.
Hue MotionAware™
Bridge Pro에서만 제공되는 이 흥미로운 신기능을 사용하면 조명 시스템이 집 안에서 사용자의 움직임에 직관적으로 반응할 수 있습니다. 같은 방에 조명을 최소 3개 사용하면 사용자의 존재를 감지하고 해당 공간에 할당한 조명을 작동시키는 모션 영역을 만들 수 있습니다. 별도의 동작 센서가 필요 없습니다!
더 큰 용량, 더 빠른 프로세서
Bridge와 비교했을 때 Bridge Pro는 3배 더 많은 용량, 150개 이상의 조명, 50개 이상의 액세서리, 500개의 장면을 지원하고 새로운 Hue Chip Pro를 탑재해 5배 더 빠른 응답 시간을 제공합니다.
사양
디자인 및 마감
디자인 및 마감
색상
블랙
재질
합성섬유