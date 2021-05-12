당사의 목표는 웹 사이트 방문자에게 적합한 정보를 제공하는 것입니다. 따라서 가능한 모든 방문자에게 맞추어 사이트를 조정하려고 노력하고 있습니다.웹 사이트 콘텐츠뿐만 아니라 표시된 광고를 통해 이러한 작업을 수행합니다.
이러한 조정 작업이 수행될 수 있도록 분할된 프로파일을 개발하기 위해 시그니파이는 귀하의 시그니파이 사이트 방문 기록을 바탕으로 귀하가 관심을 가질 만한 내용을 확보하고자 노력합니다. 이와 같은 관심분야에 근거하여 다양한 고객 그룹에 맞는 웹 사이트 콘텐츠와 광고를 조정합니다. 예를 들어 검색 행동에 따르면 귀하는 '결혼하여 자녀가 있고 미식축구 카테고리에 관심 있는 30세 - 45세 남성'과 유사한 관심사를 갖고 있는 것으로 판단할 수 있습니다. 물론 이 그룹에게는 '미혼이고 여행 카테고리에 관심 있는 20세 -30세 여성'과는 다른 광고가 표시됩니다.
당사 웹 사이트를 통해 쿠키를 설정하는 제3자는 이러한 방식으로 귀하의 관심사가 무엇인지를 알아보려고 노력합니다. 이 경우 최근 웹 사이트 방문 정보는 당사 웹 사이트 이외에 다른 웹 사이트를 방문한 이전 정보와 결합될 수 있습니다.
쿠키를 사용하지 않는 경우에도 당사 사이트에서 광고를 제공받게 되지만 해당 광고는 귀하의 관심사에 맞추어 조정됩니다.
쿠키로 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 웹 사이트에서 방문 정보를 기록하고 그 결과로 관심사 평가
- 광고를 클릭했는지 확인하기 위한 점검 실행
- 다른 웹 사이트에 검색 행동에 대한 정보 전달
- 광고 표시에 제3자 서비스 사용
- 소셜 미디어 사용량을 바탕으로 더 관심있는 광고 표시