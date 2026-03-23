더욱 밝고, 더욱 대담하고, 더욱 훌륭해졌습니다!
첨단 기술이 유연한 디자인과 만나 어떤 공간에나 잘 맞는 무드 조명과 기능성 조명이 탄생했습니다.
Philips Hue smart LED 스트립 조명
분위기와 공간에 어울리는 스트립 조명
섬세한 빛줄기로 당신의 집을 새롭게 꾸며보세요
Hue smartLED 스트립 조명을 비교해 보세요.
어떤 LED 스트립 조명이 당신에게 가장 적합할까요? 이 간편 비교 가이드를 통해 알아보세요.
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White and color gradient
LED 타입
RGBWWIC
RGBWWIC
RGBWWIC
배광
간접
간접
직접
루멘
1,200~2,000(길이에 따라 다름)
2,900~6,000(길이에 따라 다름)
2,400~4,800(길이에 따라 다름)
방
거실, 침실
주방, 식당, 홈 오피스, 복도
어떤 방에도 잘 어울리며, 배치 옵션이 무궁무진합니다.
스트립 조명 디자인
LED가 보이는 투명 실리콘 슬리브
LED가 보이는 투명 실리콘 슬리브
무광 실리콘 슬리브, LED가 보이지 않아 빛이 고르게 퍼짐
배치
월 워싱 효과를 위해 숨김
월 워싱 효과를 위해 숨김
직접 조명을 위해 보이게 설치 월 워싱 효과를 위해 숨김
통신 프로토콜
블루투스/지그비
블루투스/지그비
블루투스/지그비
원하는 크기로 잘라서 사용할 수 있습니다.
잘린 조각들을 다시 연결할 수 있습니다.
확장 가능
엔터테인먼트 영역에 적합
수명
25,000시간
25,000시간
25,000시간
Hue Essential smartLED 스트립 조명을 비교해 보세요.
합리적인 가격의 Essential 스트립 조명 제품군은 조명 설치를 시작하거나 확장하는 데 훌륭한 선택입니다. 저희가 제공하는 편리한 비교 가이드를 활용해 보세요.
Essential 스트립 조명Essential 스트립 조명 구매하기.
Essential Flex 스트립 조명Flex 스트립 조명 구매하기
White and color gradient
LED 타입
RGBIC
RGBIC
배광
간접
직접
방
거실, 침실
거실, 사무실, 게임룸
스트립 조명 디자인
보호 코팅을 적용한 보이는 LED, 슬리브 없음
네온 슬리브
배치
월 워싱 효과를 위해 숨김
보이는 배치, 벽 형태
원하는 크기로 잘라서 사용할 수 있습니다.
잘린 조각들을 다시 연결할 수 있습니다.
아니요
해당 없음
확장 가능
아니요
아니요
엔터테인먼트 영역에 적합
통신 프로토콜
블루투스/지그비
블루투스/지그비
수명
15,000시간
15,000시간
실생활 조명 아이디어
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