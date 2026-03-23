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Philips Hue smart LED 스트립 조명

코너와 천장 라인이 OmniGlow LED 스트립 조명에서 나오는 직접 조명으로 밝혀져 있는 거실의 소파에 한 커플이 앉아 있는 모습.

더욱 밝고, 더욱 대담하고, 더욱 훌륭해졌습니다!
첨단 기술이 유연한 디자인과 만나 어떤 공간에나 잘 맞는 무드 조명과 기능성 조명이 탄생했습니다.   

스트립 조명 구매하기

분위기와 공간에 어울리는 스트립 조명

섬세한 빛줄기로 당신의 집을 새롭게 꾸며보세요

Hue smartLED 스트립 조명을 비교해 보세요.

어떤 LED 스트립 조명이 당신에게 가장 적합할까요? 이 간편 비교 가이드를 통해 알아보세요.

Flux

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Flux ultra-bright

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Omniglow

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White and color gradient 

LED 타입 

RGBWWIC
RGBWWIC
RGBWWIC

배광 

간접
간접
직접

루멘

1,200~2,000(길이에 따라 다름) 
2,900~6,000(길이에 따라 다름) 
2,400~4,800(길이에 따라 다름) 

방  

거실, 침실 
주방, 식당, 홈 오피스, 복도 
어떤 방에도 잘 어울리며, 배치 옵션이 무궁무진합니다.

스트립 조명 디자인 

LED가 보이는 투명 실리콘 슬리브 
LED가 보이는 투명 실리콘 슬리브 
무광 실리콘 슬리브, LED가 보이지 않아 빛이 고르게 퍼짐 

배치

월 워싱 효과를 위해 숨김 
월 워싱 효과를 위해 숨김 
직접 조명을 위해 보이게 설치 월 워싱 효과를 위해 숨김

통신 프로토콜 

블루투스/지그비 
블루투스/지그비 
블루투스/지그비 

원하는 크기로 잘라서 사용할 수 있습니다.

잘린 조각들을 다시 연결할 수 있습니다.  

확장 가능

엔터테인먼트 영역에 적합 

수명

25,000시간 
25,000시간 
25,000시간 

Hue Essential smartLED 스트립 조명을 비교해 보세요.

합리적인 가격의 Essential 스트립 조명 제품군은 조명 설치를 시작하거나 확장하는 데 훌륭한 선택입니다. 저희가 제공하는 편리한 비교 가이드를 활용해 보세요.

Essential 스트립 조명

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Essential Flex 스트립 조명

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White and color gradient 

LED 타입 

RGBIC
RGBIC

배광 

간접
직접

거실, 침실
거실, 사무실, 게임룸

스트립 조명 디자인 

보호 코팅을 적용한 보이는 LED, 슬리브 없음
네온 슬리브

배치 

월 워싱 효과를 위해 숨김
보이는 배치, 벽 형태

원하는 크기로 잘라서 사용할 수 있습니다.

잘린 조각들을 다시 연결할 수 있습니다. 

아니요
해당 없음

확장 가능

아니요
아니요

엔터테인먼트 영역에 적합 

통신 프로토콜 

블루투스/지그비
블루투스/지그비

수명

15,000시간
15,000시간

실생활 조명 아이디어

다른 Hue 팬들의 작품에서 영감을 얻어보세요! 인스타그램 @philipshue를 방문하여 멋진 세팅, 다채로운 작품, 그리고 기발한 아이디어를 감상하세요. #philipshue 해시태그를 사용하여 여러분의 경험을 공유해 주세요.

image by inex_studio_home containing Furniture, Table, Blue, Chair, Interior design

@inex_studio_home

image by livingby.md containing Property, Table, Wood, Interior design, Lighting

@livingby.md

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@jellinadetmar

image by Neil Walker containing Furniture, Light, Building, Table, Lighting

@Neil Walker

Hue가 무엇을 할 수 있는지 확인해 보세요...

한 여성이 검은색 Hue 유선 비디오 도어벨을 통해 현관문에서 대화하고 있다.

홈 보안

여러 색으로 빛을 발하는 Hue Festavia 글로브 string 조명 아래 파티오에서 춤을 추고 있는 여성

옥외

Philips Hue 필라멘트 전구가 마운트된 펜던트 조명 네 개가 따뜻한 백색광을 내뿜으며 모여 있습니다.

무드 조명

빨간색, 주황색, 흰색 smart 등으로 몰입적인 엔터테인먼트 조명을 설치한 곳에서 TV로 게임을 하고 있는 여성.

Entertainment

Hue LED 스트립 조명 FAQ

Philips Hue LED 스트립 조명을 모두 잘라서 연장할 수 있나요?

gradient LED 스트립 조명과 일반 LED 스트립 조명의 차이점은 무엇인가요?  

Philips Hue Essential 스트립 조명과 Philips Hue 스트립 조명의 차이점은 무엇인가요? 

매립형 스트립 조명과 노출형 스트립 조명의 차이점은 무엇인가요?

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