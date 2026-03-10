스마트 LED 스트립 조명

세일
라이트 스트립2m+1m+디머스위치+브릿지
1600만 컬러
최대 1700루멘
무선 스위치
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤
번들 가격은 ￦244,000이고, 이 번들에서 별도 판매되는 제품의 가격은 ￦305,000입니다.
스타터킷 만들기
White and color ambiance
Gradient lightstrip 2미터
LED 내장
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
현재 가격은 ￦295,000
스타터킷 만들기
White and color ambiance
LightStrip Plus 연장 V4 1미터
LED 내장
블루투스를 통한 즉석 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
현재 가격은 ￦42,000
스타터킷 만들기
White and color ambiance
LightStrip Plus 베이스 V4 2미터
전력 공급 장치 포함
블루투스를 통한 즉석 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
현재 가격은 ￦119,000
White and color ambiance
Play gradient lightstrip 55"
55” ~ 60" TV 전용
전력 공급 장치 및 마운트 포함
백색 및 유색 조명과 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 요구됨
현재 가격은 ￦350,900
스타터킷 만들기
White and color ambiance
Gradient lightstrip 연장 1미터
LED 내장
그라디언트 라이트스트립 베이스킷이 요구됩니다
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
현재 가격은 ￦110,000
White and color ambiance
Play gradient lightstrip 75인치 이상
75인치 TV 이상 전용
전원 공급 장치 및 부착장치 포함
백색 및 컬러 조명의 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 필요
현재 가격은 ￦398,000
White and color ambiance
Play gradient lightstrip 65"
65” ~ 70" TV 전용
전력 공급 장치 및 마운트 포함
백색 및 유색 조명과 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 요구됨
현재 가격은 ￦383,900
