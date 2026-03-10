지원

스마트 LED 스트립 조명

Philips Hue lightstrips는 최고급 LED 스트립 조명 솔루션입니다. 모든 공간을 밝게 만들어줍니다. 어떤 분위기든 연출이 가능합니다. 정말 놀랄 수 밖에 없습니다.

라이트 스트립2m+1m+디머스위치+브릿지 전면 클로즈업

라이트 스트립2m+1m+디머스위치+브릿지

1600만 컬러
최대 1700루멘
무선 스위치
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤
스타터킷 만들기
Gradient lightstrip 2미터 전면 클로즈업

White and color ambiance

Gradient lightstrip 2미터

LED 내장
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
스타터킷 만들기
LightStrip Plus 연장 V4 1미터 전면 클로즈업

White and color ambiance

LightStrip Plus 연장 V4 1미터

LED 내장
블루투스를 통한 즉석 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
스타터킷 만들기
LightStrip Plus 베이스 V4 2미터 전면 클로즈업

White and color ambiance

LightStrip Plus 베이스 V4 2미터

전력 공급 장치 포함
블루투스를 통한 즉석 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
Play gradient lightstrip 55" 전면 클로즈업

White and color ambiance

Play gradient lightstrip 55"

55” ~ 60" TV 전용
전력 공급 장치 및 마운트 포함
백색 및 유색 조명과 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 요구됨
스타터킷 만들기
Gradient lightstrip 연장 1미터 전면 클로즈업

White and color ambiance

Gradient lightstrip 연장 1미터

LED 내장
그라디언트 라이트스트립 베이스킷이 요구됩니다
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
Play gradient lightstrip 75인치 이상 전면 클로즈업

White and color ambiance

Play gradient lightstrip 75인치 이상

75인치 TV 이상 전용
전원 공급 장치 및 부착장치 포함
백색 및 컬러 조명의 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 필요
Play gradient lightstrip 65" 전면 클로즈업

White and color ambiance

Play gradient lightstrip 65"

65” ~ 70" TV 전용
전력 공급 장치 및 마운트 포함
백색 및 유색 조명과 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 요구됨
LED 스트립 조명 가이드

스트립 조명을 설치하고 설정하려면 어떻게 해야 하나요?

LED 스트립 조명은 어디에 설치해야 하나요?

스마트 스트립 조명을 자를 수 있나요?

천장에 스마트 LED 스트립 조명을 설치하려면 어떻게 하면 되나요?

RGBWW와 RGBICWW 스마트 LED 스트립이란 뭔가요?

LED 스트립은 얼마나 밝나요?

스트립 조명은 안전한가요?

