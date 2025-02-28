지원
스마트 전구

다양한 형태와 베이스를 갖춘 당사의 스마트 전구는 집에 있는 거의 모든 램프나 픽스처에 적합하므로, 집 전체에 스마트 조명을 쉽게 추가할 수 있습니다.

스타터 키트: E26 스마트 전구(1100) 3개 전면 클로즈업

화이트 앤 컬러 앰비언스

스타터 키트: E26 스마트 전구(1100) 3개
최대 1055루멘*
백색 및 유색 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
Hue Bridge 포함

품절 임박

스타터킷 만들기
러스터 - E14 스마트 전구 전면 클로즈업

화이트 앰비언스

러스터 - E14 스마트 전구
웜~쿨 화이트 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요

품절 임박

스타터킷 만들기
A60 - E26 스마트 전구 - 1100 전면 클로즈업

화이트 앤 컬러 앰비언스

A60 - E26 스마트 전구 - 1100
최대 1055루멘*
백색 및 유색 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
스타터킷 만들기
러스터 - E14 스마트 전구 전면 클로즈업

화이트 앤 컬러 앰비언스

러스터 - E14 스마트 전구
백색 및 유색 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
GU10 - 스마트 스포트라이트 전면 클로즈업

화이트 앤 컬러 앰비언스

GU10 - 스마트 스포트라이트
화이트 앤 컬러 라이트
최대 400루멘
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요

품절 임박

G95 - E26 스마트 전구 전면 클로즈업

화이트 앤 컬러 앰비언스

G95 - E26 스마트 전구
백색 및 컬러 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
G125 - E26 스마트 전구 전면 클로즈업

전구

G125 - E26 스마트 전구
백색 및 컬러 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
ST72 - E26 스마트 전구 전면 클로즈업

화이트 앤 컬러 앰비언스

ST72 - E26 스마트 전구
백색 및 컬러 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색

품절 임박

스타터킷 만들기
A60 - E26 스마트 전구 - 1100 전면 클로즈업

화이트 앰비언스

A60 - E26 스마트 전구 - 1100
최대 1055루멘*
웜~쿨 화이트 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
A60 - E26 스마트 전구 - 1100 전면 클로즈업

화이트 앰비언스

A60 - E26 스마트 전구 - 1100
최대 1100루멘
풀 스펙트럼 데이라잇
0.2%의 매우 낮은 조광
앱 또는 음성으로 컨트롤

곧 출시

A60 - E26 스마트 전구 - 1600 전면 클로즈업

화이트 앤 컬러 앰비언스

A60 - E26 스마트 전구 - 1600
최대 1600루멘
풀 스펙트럼 데이라잇
0.2%의 매우 낮은 조광
Chromasync™ 정밀 컬러

곧 출시

A60 - E26 스마트 전구 - 1100 전면 클로즈업

화이트 앤 컬러 앰비언스

A60 - E26 스마트 전구 - 1100
최대 1100루멘
풀 스펙트럼 데이라잇
0.2%의 매우 낮은 조광
Chromasync™ 정밀 컬러

곧 출시

스마트 전구 안내

스마트 전구는 어떻게 작동하나요?

어떤 램프에서도 스마트 전구가 작동하나요?

모든 스마트 전구에 스마트 허브가 필요한가요?

보안 전구에는 어떤 유형이 있나요?

*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요

