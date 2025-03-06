지원
Philips Hue 스마트 조명 및 액세서리의 컬렉션 전체를 살펴보세요. 스마트 라이트 픽스처, 램프, 전구로 집 안팎을 장식한 다음 액세서리를 추가하여 공간을 원하는 대로 더 맞추세요.

37개 제품

스타터킷 만들기
Signe gradient 플로어 램프 전면 클로즈업

화이트 앤 컬러 앰비언스

Signe gradient 플로어 램프
블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요

￦459,000

스타터킷 만들기
Play 라이트 바 더블 팩 전면 클로즈업

화이트 앤 컬러 앰비언스

Play 라이트 바 더블 팩
LED 내장
블랙
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤*
음성으로 컨트롤*

￦209,000

품절 임박

스타터킷 만들기
브릿지 전면 클로즈업

Hue

브릿지
브릿지 포함
조명을 자동화합니다

￦89,000

스타터킷 만들기
Tap dial switch 전면 클로즈업

Hue

Tap dial switch
무선 설비
배터리 전력
조명 연출 장면 쉬운 이용
리모콘으로 사용 가능

￦78,000

스타터킷 만들기
A60 - E26 스마트 전구 - 1100 전면 클로즈업

화이트 앤 컬러 앰비언스

A60 - E26 스마트 전구 - 1100
최대 1055루멘*
백색 및 유색 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요

￦79,000

스타터킷 만들기
Play gradient light tube 대형 전면 클로즈업

화이트 앤 컬러 앰비언스

Play gradient light tube 대형
60” 이상 TV용
전력 공급 장치 포함
백색 및 컬러 조명의 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 필요

￦309,000

품절 임박

LightStrip Plus 연장 V4 1미터 전면 클로즈업

화이트 앤 컬러 앰비언스

LightStrip Plus 연장 V4 1미터
LED 내장
블루투스를 통한 즉석 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색

￦29,000

PC용 Play Gradient Lightstrip 전면 클로즈업

라이트스트립

PC용 Play Gradient Lightstrip
24”~27" 모니터용
전력 공급 장치 및 마운트 포함
백색 및 컬러 조명의 조화
Hue Bridge 필요

￦229,000

품절 임박

스타터킷 만들기
A60 - E26 스마트 전구 - 1100 전면 클로즈업

화이트 앰비언스

A60 - E26 스마트 전구 - 1100
최대 1055루멘*
웜~쿨 화이트 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요

￦49,000

스타터킷 만들기
Go 휴대용 액센트 조명 전면 클로즈업

화이트 앤 컬러 앰비언스

Go 휴대용 액센트 조명
내장형 LED 및 배터리
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색

￦115,000

Akari 다운라이트 전면 클로즈업

화이트 앤 컬러 앰비언스

Akari 다운라이트
IP 44
내장형 LED
앱을 통한 Bluetooth 제어
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색

￦72,000

Hue Go 포터블 테이블 램프 전면 클로즈업

화이트 앤 컬러 앰비언스

Hue Go 포터블 테이블 램프
실내 및 실외에서 작동
Bluetooth로 컨트롤
앱 또는 음성으로 컨트롤
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요

￦209,000

품절 임박

*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요

