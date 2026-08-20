장식용 스트립과 스트링 조명으로 모든 방에 개성을 더하세요. 밝기, 색상 및 조명 장면을 맞춤 설정하여 공간을 변화시키세요. 휴식, 모임 및 일상 생활에 완벽한 분위기를 연출하세요.