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장식용 조명

장식용 스트립과 스트링 조명으로 모든 방에 개성을 더하세요. 밝기, 색상 및 조명 장면을 맞춤 설정하여 공간을 변화시키세요. 휴식, 모임 및 일상 생활에 완벽한 분위기를 연출하세요.

6개 제품
Festavia String 라이트 전면 클로즈업

Festavia String 라이트

색상 그라데이션 만들기
250개의 스마트 컬러 LED
20m 코드
옥내 및 옥외 사용
스타터킷 만들기
Hue Festavia 글로브 옥외 string 조명 7m 전면 클로즈업

Hue Festavia 글로브 옥외 string 조명 7m

7m 길이의 String 조명
라이트가이드 전구 10개
화이트 앤 컬러 그래디언트
밝은 50루멘 전구
스타터킷 만들기
Gradient lightstrip 연장 1미터 전면 클로즈업

Gradient lightstrip 연장 1미터

LED 내장
그라디언트 라이트스트립 베이스킷이 요구됩니다
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
새로운 내용
Philips Hue Play gradient strip light pro 브래킷 전면 클로즈업

Philips Hue Play gradient strip light pro 브래킷

TV용 자가 접착식 장착 브래킷
견고한 디자인
검은색
새로운 내용
Philips Hue Play gradient strip light pro 65" 전면 클로즈업

Philips Hue Play gradient strip light pro 65"

매우 부드러운 그라데이션 효과
OmniGlow 기술
Chromasync 정밀 컬러
동기화 앱이나 기기 필요
새로운 내용
Philips Hue Play gradient strip light pro 85" 전면 클로즈업

Philips Hue Play gradient strip light pro 85"

매우 부드러운 그라데이션 효과
OmniGlow 기술
Chromasync 정밀 컬러
동기화 앱이나 기기 필요
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장식용 조명 가이드

집에서 장식용 조명을 어디에 설치하면 좋을까요?

방 스타일에 맞는 장식 조명을 어떻게 선택할 수 있을까요?

조명으로 퍼골라를 꾸미는 방법?

집 인테리어와 잘 어울리는 장식용 야광 조명은 어떻게 선택할 수 있을까요?

크리스마스 장식에 가장 좋은 LED 등은 무엇인가요?

야외 LED 장식용 조명의 에너지 효율 옵션은 무엇인가요?

크리스마스 장식에 추천할 만한 야외 구체 조명은 무엇인가요?

야외 장식용 조명을 안전하게 설치하려면 어떻게 해야 하나요?

장식 조명에 대해 더 알아보세요

스마트 LED 등의 에너지 효율

주방 공간을 완전히 바꿔줄 조명 아이디어

집안 구석구석을 환하게 밝혀줄 수 있는 smart 주방 조명 아이디어와 매립형 레이아웃, 디자인 영감을 살펴보세요.
색상 변경 LED 등

욕실 조명 아이디어

천장과 세면대 주변, 앰비언트 공간을 위한 욕실 조명을 살펴보고 smart 조명으로 일상적 공간을 환하게 밝힐 수 있는 새로운 방법을 만나보세요.
스마트 조명과 조명줄로 인테리어를 연출해보세요.

장식용 string 조명 가이드

Philips Hue 장식용 string 조명과 LED 옵션, smart 옥외 조명이 어떻게 창의적인 팁과 아이디어로 집을 완전히 변신시킬 수 있는지 알아보세요.

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