스타터킷 만들기
Hue Festavia 글로브 옥외 string 조명 7m
7m 길이의 String 조명
라이트가이드 전구 10개
화이트 앤 컬러 그래디언트
밝은 50루멘 전구
현재 가격은 ￦290,000
스타터킷 만들기
Gradient lightstrip 연장 1미터
LED 내장
그라디언트 라이트스트립 베이스킷이 요구됩니다
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
현재 가격은 ￦110,000
새로운 내용
Philips Hue Play gradient strip light pro 브래킷
TV용 자가 접착식 장착 브래킷
견고한 디자인
검은색
현재 가격은 ￦43,000
새로운 내용
Philips Hue Play gradient strip light pro 65"
매우 부드러운 그라데이션 효과
OmniGlow 기술
Chromasync 정밀 컬러
동기화 앱이나 기기 필요
현재 가격은 ￦327,000
새로운 내용
Philips Hue Play gradient strip light pro 85"
매우 부드러운 그라데이션 효과
OmniGlow 기술
Chromasync 정밀 컬러
동기화 앱이나 기기 필요
현재 가격은 ￦363,000
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