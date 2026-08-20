주방에서 침실까지, 램프에서 라이트 픽스처까지, 우리의 실내 스마트 조명은 여러분이 완벽하게 통제할 수 있도록 해줍니다. 자유롭게 밝기와 색상을 조절하고, 일정을 설정하며, Hue 앱 또는 음성 비서를 이용해 개인 맞춤 장면을 만들 수 있습니다.