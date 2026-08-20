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실내 스마트 조명

주방에서 침실까지, 램프에서 라이트 픽스처까지, 우리의 실내 스마트 조명은 여러분이 완벽하게 통제할 수 있도록 해줍니다. 자유롭게 밝기와 색상을 조절하고, 일정을 설정하며, Hue 앱 또는 음성 비서를 이용해 개인 맞춤 장면을 만들 수 있습니다.

16개 제품
Philips Hue Play HDMI sync box 8K 전면 클로즈업

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

8K 60Hz 및 4K 120Hz에서 TV 콘텐츠와 조명을 동기화
HDMI 2.1 인증
화면의 내용과 1:1 색상 동기화 생성
Philips Hue 조명을 최대 10개까지 연결
Signe gradient 플로어 램프 전면 클로즈업

Signe gradient 플로어 램프

블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
Play gradient light tube 대형 전면 클로즈업

Play gradient light tube 대형

60” 이상 TV용
전력 공급 장치 포함
백색 및 컬러 조명의 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 필요
스타터킷 만들기
Go 휴대용 액센트 조명 전면 클로즈업

Go 휴대용 액센트 조명

내장형 LED 및 배터리
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
스타터킷 만들기
Infuse 대형 천장 조명 전면 클로즈업

Infuse 대형 천장 조명

내장형 LED
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
스타터킷 만들기
Hue Go 포터블 테이블 램프 전면 클로즈업

Hue Go 포터블 테이블 램프

실내 및 실외에서 작동
Bluetooth로 컨트롤
앱 또는 음성으로 컨트롤
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
Signe gradient 테이블 램프 전면 클로즈업

Signe gradient 테이블 램프

블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
스타터킷 만들기
브릿지 전면 클로즈업

브릿지

50개의 조명, 12개의 액세서리 지원
Hue Sync 활성화
조명 및 보안 통합을 강화합니다.
고급 암호화
동작 센서 전면 클로즈업

동작 센서

무선 설비
조명을 자동화합니다
하루 중 시간에 따라 광을 조절
어디에나 탑재
러스터 - E14 스마트 전구 전면 클로즈업

러스터 - E14 스마트 전구

웜~쿨 화이트 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
스타터킷 만들기
Akari 다운라이트 전면 클로즈업

Akari 다운라이트

IP 44
내장형 LED
앱을 통한 Bluetooth 제어
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
Festavia String 라이트 전면 클로즈업

Festavia String 라이트

색상 그라데이션 만들기
250개의 스마트 컬러 LED
20m 코드
옥내 및 옥외 사용
Play 라이트 바 연장 팩 전면 클로즈업

Play 라이트 바 연장 팩

LED 내장
블랙
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤*
음성으로 컨트롤*
Play 라이트 바 더블 팩 전면 클로즈업

Play 라이트 바 더블 팩

LED 내장
블랙
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤*
음성으로 컨트롤*
스타터킷 만들기
러스터 - E14 스마트 전구 전면 클로즈업

러스터 - E14 스마트 전구

백색 및 유색 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
스타터킷 만들기
Gradient lightstrip 연장 1미터 전면 클로즈업

Gradient lightstrip 연장 1미터

LED 내장
그라디언트 라이트스트립 베이스킷이 요구됩니다
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
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실내 스마트 조명 가이드

Philips Hue가 다른 주요 실내 조명 브랜드와 비교했을 때 어떤 장점이 있나요?

실내 조명에 필요한 루멘 수를 어떻게 계산하나요?

실내 LED 등을 Alexa, Google Assistant 또는 Apple HomeKit으로 제어할 수 있습니까?

집 안의 다양한 방에 가장 적합한 실내 LED 등은 무엇인가요?

실내에서 크리스마스 조명을 어떻게 설치할 수 있을까요?

실내 로프 조명에 대한 창의적인 아이디어에는 어떤 것이 있나요?

침실에 가장 적합한 실내 조명은 무엇인가요?

자연스럽게 깨어나고 더 잘 잘 수 있도록 도와주는 최고의 실내 조명 구성은 무엇인가요?

최고의 스타일리시한 실내 LED 등은 무엇인가요?

실내 LED 등 디자인의 최신 트렌드는 무엇인가요?

실내 조명에 대해 더 알아보세요

스마트 LED 등의 에너지 효율

주방 공간을 완전히 바꿔줄 조명 아이디어

Explore smart kitchen lighting ideas, recessed layouts, and design inspiration to brighten every corner of your home.
색상 변경 LED 등

침실 조명 아이디어

Explore calming bedroom lighting ideas with layered light, bedside lamp inspiration, and soothing colors for sleep using Philips Hue smart lighting.
스마트 LED 등의 이점

스타일리시한 거실 조명 아이디어

Discover living room lighting ideas with Philips Hue—table lamps, ceiling lights, pendants, smart ambient setups to transform your space.
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