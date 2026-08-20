스마트 라이트 픽스처

스타터킷 만들기
Infuse 대형 천장 조명
내장형 LED
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
현재 가격은 ￦426,900
스타터킷 만들기
Datura 천장등 대형
확산형 백라이트
강력한 프론트 조명
⌀57.4 cm
최대 4850루멘
현재 가격은 ￦690,000
스타터킷 만들기
Garnea Hue White Ambience Downlight 80mm (3인치)
내장형 LED
고품질 재질
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤*
음성으로 컨트롤*
현재 가격은 ￦48,000
스타터킷 만들기
Akari 다운라이트
IP 44
내장형 LED
앱을 통한 Bluetooth 제어
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
현재 가격은 ￦95,000
스타터킷 만들기
Datura 천장등
확산형 백라이트
강력한 프론트 조명
60 x 60cm
최대 4300루멘
현재 가격은 ￦690,000
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