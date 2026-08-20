적용된 필터
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가격

스마트 라이트 픽스처

각 방에 맞게 설계된 픽스처로 세팅을 완성하세요. 펜던트 조명, 천정 등, 벽 조명까지 모든 픽스처가 Hue 앱과 매끄럽게 연동되어 집 전체를 자유롭게 제어할 수 있습니다.

5개 제품
스타터킷 만들기
Infuse 대형 천장 조명 전면 클로즈업

Infuse 대형 천장 조명

내장형 LED
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
스타터킷 만들기
Datura 천장등 대형 전면 클로즈업

Datura 천장등 대형

확산형 백라이트
강력한 프론트 조명
⌀57.4 cm
최대 4850루멘
스타터킷 만들기
Garnea Hue White Ambience Downlight 80mm (3인치) 전면 클로즈업

Garnea Hue White Ambience Downlight 80mm (3인치)

내장형 LED
고품질 재질
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤*
음성으로 컨트롤*
스타터킷 만들기
Akari 다운라이트 전면 클로즈업

Akari 다운라이트

IP 44
내장형 LED
앱을 통한 Bluetooth 제어
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
스타터킷 만들기
Datura 천장등 전면 클로즈업

Datura 천장등

확산형 백라이트
강력한 프론트 조명
60 x 60cm
최대 4300루멘
1-5 / 5

스마트 라이트 픽스처 안내

스마트 픽스처와 스마트 전구의 차이점은 무엇인가요?

스마트 라이트 픽스처가 집 Wi-Fi를 느리게 만들까요?

어떤 스타일의 램프 픽스처가 있나요?

현대 거실에 가장 좋은 램프 픽스처는 무엇인가요?

침실에 어울리는 조명 픽스처는 어떻게 선택해야 하나요?

고품질 실린더형 조명은 어디에서 구할 수 있나요?

고급스러운 서재용 조명 픽스처는 어디에서 찾을 수 있나요?

Philips Hue 라이트 픽스처는 어떻게 설치할 수 있나요?

램프 및 픽스처에 대해 더 알아보세요

조명이 분위기에 미치는 영향

조명이 기분에 미치는 영향

조명이 기분에 미치는 영향과 일주기 조명이 주는 이점, 조명과 정신 건강 팁에 대해 알아보고, Philips Hue를 사용해 매일 나의 웰빙을 챙겨주세요.
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