Hue 스타터 키트를 사용하면 스마트 조명을 쉽게 설정할 수 있으며, 특히 자신만의 방식으로 개인화하면 더욱 좋습니다!
특별 할인 조명 제품
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브릿지
￦109,000
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A60 - E26 스마트 전구 - 1100
￦89,000
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러스터 - E14 스마트 전구
￦86,900
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GU10 - 스마트 스포트라이트
￦86,900
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A67 - E26 Smart 전구 - 1600
￦109,000
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Datura 천장등
￦690,000
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Datura 천장등 대형
￦690,000
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Infuse 대형 천장 조명
￦426,900
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Akari 다운라이트
￦95,000
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Go 휴대용 액센트 조명
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Gradient lightstrip 2미터
￦295,000
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Flourish 테이블 조명
￦287,000
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Hue Go 포터블 테이블 램프
￦298,500
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