맞춤형 Philips Hue 스타터 키트는 Philips Hue Bridge,, 스마트 전구로 구성됩니다. 핑크빛을 연출하는 스마트 전구와 Hue Bridge Pro 및 Philips Hue Bridge 스마트 홈 허브가 포함된 '나만의 Philips Hue 스타터 키트 만들기' 프로모션을 만나보세요.

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Hue 스타터 키트를 사용하면 스마트 조명을 쉽게 설정할 수 있으며, 특히 자신만의 방식으로 개인화하면 더욱 좋습니다!

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특별 할인 조명 제품

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브릿지

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