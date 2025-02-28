가정에 Philips Hue 스마트 조명 시스템을 설치하는 데 필요한 품목을 정확하게 구입하세요. Hue Bridge, 전구 및 각종 스마트 액세서리가 포함된 이 스타터 키트를 사용하면 원하는 방식으로 시스템을 설정할 수 있습니다.
화이트 앤 컬러 앰비언스
스타터 키트: E26 스마트 전구(1100) 3개
최대 1055루멘*
백색 및 유색 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
Hue Bridge 포함
￦259,000
스마트 조명 스타터 키트 안내
왜 Philips Hue 스타터 키트를 구입해야 하나요?
Philips Hue 스타터 키트의 사용 방법은 어떻게 되나요?
어떤 Philips Hue 스타터 키트를 구입해야 하나요?
스마트 조명 스타터 키트는 무엇인가요?
어떻게 스마트 조명을 설정하나요?
*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.