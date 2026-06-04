당사의 스마트 조명 앱은 무료로 다운로드할 수 있고 사용이 간편하며 Philips Hue 시스템의 모든 기능을 제공합니다.
전화로 조명 제어
공식 Philips Hue 앱
Hue 앱
Hue Bridge 또는 Bluetooth를 사용하여 모든 Philips Hue 조명을 제어하세요. Philips Hue 시스템용 기본 앱으로 조명을 켜고 끌 수 있으며, 자동화 및 타이머를 생성하고, 조명을 TV와 음악에 동기화하고, 스마트 홈 보안 시스템을 제어하고, 심지어 Hue Bridge를 추가하여 Bluetooth 시스템을 업그레이드할 수도 있습니다.
Hue Sync 데스크톱 앱
Hue Sync 데스크톱 앱은 컴퓨터용으로 제작되었습니다. 게이머가 가장 좋아하는 이 앱은 컬러 지원 Philips Hue 조명을 컴퓨터 화면에서 재생하는 모든 것과 페어링됩니다.
Hue Sync는 데스크톱에서만 다운로드할 수 있습니다
Hue Sync TV 앱
어떤 콘텐츠가 됐든, 어떤 방식으로 재생하든, Hue Sync TV 앱을 이용해 홈 씨어터의 조명을 TV에서 시청하고 있는 콘텐츠에 동기화하세요. 2022년 및 이후 출시 삼성 TV에서 이용 가능합니다.1
1. ¹ 2022년 이후 출시된 Q60 이상 삼성 QLED TV에서 사용 가능합니다(Q700 추후 지원 예정). Hue Sync TV 앱을 지원하는 TV의 경우 앱에서 검색했을 때 표시됩니다. 또는 www.samsung.com에서 TV 모델의 제품 사양을 확인하시기 바랍니다.