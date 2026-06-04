Hue 앱

Hue Bridge 또는 Bluetooth를 사용하여 모든 Philips Hue 조명을 제어하세요. Philips Hue 시스템용 기본 앱으로 조명을 켜고 끌 수 있으며, 자동화 및 타이머를 생성하고, 조명을 TV와 음악에 동기화하고, 스마트 홈 보안 시스템을 제어하고, 심지어 Hue Bridge를 추가하여 Bluetooth 시스템을 업그레이드할 수도 있습니다.