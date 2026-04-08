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집에 설치할 smart 조명 아이디어를 찾고 계신가요? 실내와 옥외를 위한 가정용 조명에 관한 팁과 아이디어가 가드한 최신 아티클을 읽어보세요.
Smart 조명이란?
Smart 조명이란 무엇이고, 어떻게 작동하고, 똑똑한 조명이 집과 wellness, 앰비언스에 어떤 이점을 가져다주는지 알아보세요.
크리스마스 조명 아이디어 6가지
집에 멋진 겨울왕국을 만들어 크리스마스를 더욱 특별하게 즐길 수 있는 Philips Hue smart 조명 아이디어를 소개합니다.
펜던트 등 규격 안내서
간단한 센티미터나 인치 측정 규칙과 smart 조명 아이디어만 있으면 아일랜드, 싱크대, 계단통에 맞는 펜던트 크기를 알 수 있습니다.
은은하게 잠에서 깨는 조명 아이디어
기상 조명이 어떻게 해돋이 시뮬레이션을 이용해 숙면과 더 부드러운 아침 시간을 지원하는지 알아보고 실용적인 팁과 시도해 볼 만한 Philips Hue 옵션들도 살펴보세요.
장식용 string 조명 가이드
Philips Hue 장식용 string 조명과 LED 옵션, smart 옥외 조명이 어떻게 창의적인 팁과 아이디어로 집을 완전히 변신시킬 수 있는지 알아보세요.
조명이 기분에 미치는 영향
조명이 기분에 미치는 영향과 일주기 조명이 주는 이점, 조명과 정신 건강 팁에 대해 알아보고, Philips Hue를 사용해 매일 나의 웰빙을 챙겨주세요.
스타일리시한 거실 조명 아이디어
테이블 램프, 천장 조명, 펜던트, smart 앰비언트 셋업 등 공간을 변신시킬 수 있는 다양한 Philips Hue 거실 조명 아이디어를 만나보세요.
수납장 아래 조명 아이디어
주방 가시성과 분위기를 높여주는 수납장 아래 조명 아이디어를 살펴보면서 설치 팁과 smart Philips Hue 솔루션을 만나보세요.
모든 공간에 어울리는 LED 옥외 조명 아이디어
정원, 산책로, 벽, 발코니 등을 위한 영감을 주는 옥외 조명 아이디어를 살펴보세요. smart 옥외 조명으로 분위기, 안전, 스타일을 연출하세요.
게임 중 PC와 조명 동기화
몰입감 넘치는 게임 환경을 위해 PC와 조명을 동기화하는 방법을 알아보세요. Philips Hue Sync 앱 또는 Play HDMI Sync Box 8K를 사용해 지연 없이 빠르게 반응하는 색을 즐기세요.
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