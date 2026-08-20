TV 백라이트로 화면 너머의 엔터테인먼트를 경험해 보세요. 영화, 게임, 스포츠, 스트리밍 콘텐츠와 실시간으로 동기화되도록 설계된 TV 조명 스트립과 동기화 액세서리는 더욱 몰입감 있는 시청 경험을 제공합니다.