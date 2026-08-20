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TV 백라이트

TV 백라이트로 화면 너머의 엔터테인먼트를 경험해 보세요. 영화, 게임, 스포츠, 스트리밍 콘텐츠와 실시간으로 동기화되도록 설계된 TV 조명 스트립과 동기화 액세서리는 더욱 몰입감 있는 시청 경험을 제공합니다.

51개 제품
Bridge Pro 전면 클로즈업

Bridge Pro

150개 이상의 조명, 50개 이상의 액세서리 지원
Hue Sync, MotionAware™ 활성화
집안 전체 제어 가능
Zigbee Trust Center를 통한 고급 암호화
Philips Hue Play HDMI sync box 8K 전면 클로즈업

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

8K 60Hz 및 4K 120Hz에서 TV 콘텐츠와 조명을 동기화
HDMI 2.1 인증
화면의 내용과 1:1 색상 동기화 생성
Philips Hue 조명을 최대 10개까지 연결
Signe gradient 플로어 램프 전면 클로즈업

Signe gradient 플로어 램프

블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
Play gradient light tube 대형 전면 클로즈업

Play gradient light tube 대형

60” 이상 TV용
전력 공급 장치 포함
백색 및 컬러 조명의 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 필요
스타터 키트: E26 컬러 지원 전구 3개 + Bridge Pro 전면 클로즈업

스타터 키트: E26 컬러 지원 전구 3개 + Bridge Pro

150개 이상의 조명, 50개 이상의 액세서리 지원
MotionAware™ 기술
화이트 앰비언스 1,600만 가지 컬러
Zigbee Trust Center를 통한 고급 암호화
스타터킷 만들기
A67 - E26 Smart 전구 - 1600 전면 클로즈업

A67 - E26 Smart 전구 - 1600

최대 1600루멘
풀 스펙트럼 데이라잇
0.2%의 매우 낮은 조광
Chromasync™ 정밀 컬러
스타터킷 만들기
Go 휴대용 액센트 조명 전면 클로즈업

Go 휴대용 액센트 조명

내장형 LED 및 배터리
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
스타터킷 만들기
GU10 - 스마트 스포트라이트 전면 클로즈업

GU10 - 스마트 스포트라이트

화이트 앤 컬러 라이트
최대 400루멘
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
스타터킷 만들기
A60 - E26 스마트 전구 - 1100 전면 클로즈업

A60 - E26 스마트 전구 - 1100

최대 1100루멘
풀 스펙트럼 데이라잇
0.2%의 매우 낮은 조광
Chromasync™ 정밀 컬러
세일
라이트바 더블팩 +브릿지 전면 클로즈업

라이트바 더블팩 +브릿지

화이트 앤 컬러 앰비언스
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤
벽 또는 TV에 장착
세일
가니아 다운라이트 4팩+디머스위치+브릿지 전면 클로즈업

가니아 다운라이트 4팩+디머스위치+브릿지

화이트 앰비언스
350루멘
무선 스위치
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤
세일
Akari 다운라이트 8팩+탭다이얼스위치+브릿지 전면 클로즈업

Akari 다운라이트 8팩+탭다이얼스위치+브릿지

화이트 앤 컬러 앰비언스
720루멘
무선 스위치
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤
세일
Akari 다운라이트 4팩+탭다이얼스위치+브릿지 전면 클로즈업

Akari 다운라이트 4팩+탭다이얼스위치+브릿지

화이트 앤 컬러 앰비언스
720루멘
무선 스위치
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤
스타터킷 만들기
Infuse 대형 천장 조명 전면 클로즈업

Infuse 대형 천장 조명

내장형 LED
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
스타터킷 만들기
ST72 - E26 스마트 전구 전면 클로즈업

ST72 - E26 스마트 전구

백색 및 컬러 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
스타터킷 만들기
Datura 천장등 대형 전면 클로즈업

Datura 천장등 대형

확산형 백라이트
강력한 프론트 조명
⌀57.4 cm
최대 4850루멘
스타터킷 만들기
G95 - E26 스마트 전구 전면 클로즈업

G95 - E26 스마트 전구

백색 및 컬러 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
스타터킷 만들기
브릿지 전면 클로즈업

브릿지

50개의 조명, 12개의 액세서리 지원
Hue Sync 활성화
조명 및 보안 통합을 강화합니다.
고급 암호화
러스터 - E14 스마트 전구 전면 클로즈업

러스터 - E14 스마트 전구

웜~쿨 화이트 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
스타터킷 만들기
Garnea Hue White Ambience Downlight 80mm (3인치) 전면 클로즈업

Garnea Hue White Ambience Downlight 80mm (3인치)

내장형 LED
고품질 재질
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤*
음성으로 컨트롤*
스타터킷 만들기
Akari 다운라이트 전면 클로즈업

Akari 다운라이트

IP 44
내장형 LED
앱을 통한 Bluetooth 제어
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
스타터킷 만들기
Hue Festavia 글로브 옥외 string 조명 7m 전면 클로즈업

Hue Festavia 글로브 옥외 string 조명 7m

7m 길이의 String 조명
라이트가이드 전구 10개
화이트 앤 컬러 그래디언트
밝은 50루멘 전구
디머 스위치(최신 모델) 전면 클로즈업

디머 스위치(최신 모델)

무선 설비
배터리 전력
조명 연출 장면 쉬운 이용
리모콘으로 사용 가능
동작 센서 전면 클로즈업

동작 센서

무선 설비
조명을 자동화합니다
하루 중 시간에 따라 광을 조절
어디에나 탑재
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TV 백라이트 사용 안내

스마트 TV 백라이트는 TV 화면과 어떻게 동기화되나요?

음성 명령으로 TV 뒷면 조명을 제어할 수 있나요?

모바일 앱을 통해 TV 조명 효과를 맞춤 설정할 수 있나요?

TV에 백라이트를 장착하려면 어떻게 해야 하나요?

TV 백라이트란 무엇인가요?

55인치 TV용 라이트 스트립의 길이는 얼마나 되나요?

Hue 백라이트가 모든 TV 브랜드와 호환되나요?

스마트폰 앱으로 TV 백라이트 동기화를 제어할 수 있나요?

TV 백라이트에 가장 좋은 LED 스트립은 무엇인가요?

최고의 TV 스트립 및 싱크 액세서리는 무엇인가요?

TV 후광 조명과 LED TV 스트립에 대해 더 알아보세요

TV와 동기화되는 조명

TV와 연동되는 조명

Discover how smart lights that sync with the TV transform your home theater. Learn how to sync LED lights to tv for immersive movies, gaming, and reduced eye strain.
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