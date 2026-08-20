Bridge Pro
150개 이상의 조명, 50개 이상의 액세서리 지원
Hue Sync, MotionAware™ 활성화
집안 전체 제어 가능
Zigbee Trust Center를 통한 고급 암호화
현재 가격은 ￦202,000
Philips Hue Play HDMI sync box 8K
8K 60Hz 및 4K 120Hz에서 TV 콘텐츠와 조명을 동기화
HDMI 2.1 인증
화면의 내용과 1:1 색상 동기화 생성
Philips Hue 조명을 최대 10개까지 연결
현재 가격은 ￦590,000
Signe gradient 플로어 램프
블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
현재 가격은 ￦533,900
Play gradient light tube 대형
60” 이상 TV용
전력 공급 장치 포함
백색 및 컬러 조명의 조화
Hue Bridge 및 Hue sync box 필요
현재 가격은 ￦372,900
스타터 키트: E26 컬러 지원 전구 3개 + Bridge Pro
150개 이상의 조명, 50개 이상의 액세서리 지원
MotionAware™ 기술
화이트 앰비언스 1,600만 가지 컬러
Zigbee Trust Center를 통한 고급 암호화
현재 가격은 ￦365,000
스타터킷 만들기
A67 - E26 Smart 전구 - 1600
최대 1600루멘
풀 스펙트럼 데이라잇
0.2%의 매우 낮은 조광
Chromasync™ 정밀 컬러
현재 가격은 ￦109,000
스타터킷 만들기
Go 휴대용 액센트 조명
내장형 LED 및 배터리
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
현재 가격은 ￦181,000
스타터킷 만들기
GU10 - 스마트 스포트라이트
화이트 앤 컬러 라이트
최대 400루멘
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
현재 가격은 ￦86,900
스타터킷 만들기
A60 - E26 스마트 전구 - 1100
최대 1100루멘
풀 스펙트럼 데이라잇
0.2%의 매우 낮은 조광
Chromasync™ 정밀 컬러
현재 가격은 ￦89,000
세일
라이트바 더블팩 +브릿지
화이트 앤 컬러 앰비언스
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤
벽 또는 TV에 장착
번들 가격은 ￦308,970이고, 이 번들에서 별도 판매되는 제품의 가격은 ￦343,300입니다.
세일
가니아 다운라이트 4팩+디머스위치+브릿지
화이트 앰비언스
350루멘
무선 스위치
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤
번들 가격은 ￦272,000이고, 이 번들에서 별도 판매되는 제품의 가격은 ￦340,000입니다.
세일
Akari 다운라이트 8팩+탭다이얼스위치+브릿지
화이트 앤 컬러 앰비언스
720루멘
무선 스위치
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤
번들 가격은 ￦766,400이고, 이 번들에서 별도 판매되는 제품의 가격은 ￦958,000입니다.
세일
Akari 다운라이트 4팩+탭다이얼스위치+브릿지
화이트 앤 컬러 앰비언스
720루멘
무선 스위치
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤
번들 가격은 ￦462,400이고, 이 번들에서 별도 판매되는 제품의 가격은 ￦578,000입니다.
스타터킷 만들기
Infuse 대형 천장 조명
내장형 LED
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
현재 가격은 ￦426,900
스타터킷 만들기
ST72 - E26 스마트 전구
백색 및 컬러 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
현재 가격은 ￦133,900
스타터킷 만들기
Datura 천장등 대형
확산형 백라이트
강력한 프론트 조명
⌀57.4 cm
최대 4850루멘
현재 가격은 ￦690,000
스타터킷 만들기
G95 - E26 스마트 전구
백색 및 컬러 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
현재 가격은 ￦133,900
스타터킷 만들기
브릿지
50개의 조명, 12개의 액세서리 지원
Hue Sync 활성화
조명 및 보안 통합을 강화합니다.
고급 암호화
현재 가격은 ￦109,000
러스터 - E14 스마트 전구
웜~쿨 화이트 조명
블루투스를 통한 즉각 조절
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
현재 가격은 ￦49,500
스타터킷 만들기
Garnea Hue White Ambience Downlight 80mm (3인치)
내장형 LED
고품질 재질
Hue 브릿지로 스마트하게 컨트롤*
음성으로 컨트롤*
현재 가격은 ￦48,000
스타터킷 만들기
Akari 다운라이트
IP 44
내장형 LED
앱을 통한 Bluetooth 제어
Hue 브릿지를 추가하여 더 많은 것을 모색
현재 가격은 ￦95,000
스타터킷 만들기
Hue Festavia 글로브 옥외 string 조명 7m
7m 길이의 String 조명
라이트가이드 전구 10개
화이트 앤 컬러 그래디언트
밝은 50루멘 전구
현재 가격은 ￦290,000