동작으로 조명을 트리거합니다. 버튼을 눌러 장면을 설정합니다. 실시간 동작 알림을 받으세요. 스마트 액세서리는 스마트 조명을 더욱 똑똑하게 만들 뿐 아니라 생활을 더욱 편리하게 합니다.
5개 제품
Hue
Philips Hue Play HDMI sync box 8K
8K 60Hz 및 4K 120Hz에서 TV 콘텐츠와 조명을 동기화
HDMI 2.1 인증
화면의 내용과 1:1 색상 동기화 생성
Philips Hue 조명을 최대 10개까지 연결
Current price is {currentPrice}
스타터킷 만들기
Hue
브릿지
브릿지 포함
조명을 자동화합니다
Current price is {currentPrice}
스타터킷 만들기
Hue
Tap dial switch
무선 설비
배터리 전력
조명 연출 장면 쉬운 이용
리모콘으로 사용 가능
Current price is {currentPrice}
스타터킷 만들기
Hue
디머 스위치(최신 모델)
무선 설비
배터리 전력
조명 연출 장면 쉬운 이용
리모콘으로 사용 가능
Current price is {currentPrice}
스타터킷 만들기
Hue
동작 센서
무선 설비
조명을 자동화합니다
하루 중 시간에 따라 광을 조절
어디에나 탑재
Current price is {currentPrice}
1-5 / 5
스마트 조명 액세서리 안내
나에게 Hue Bridge가 필요한가요?
나에게 Hue Bridge가 필요한가요?
Philips Hue 동작 센서로 무엇을 할 수 있나요?
Philips Hue 동작 센서로 무엇을 할 수 있나요?
Smart plug란 무엇인가요?
Smart plug란 무엇인가요?
최고의 스마트 조명 액세서리는 무엇인가요?
최고의 스마트 조명 액세서리는 무엇인가요?
Hue Bridge란?
Hue Bridge란?
스마트 동작 센서로 무엇을 할 수 있나요?
스마트 동작 센서로 무엇을 할 수 있나요?
접촉 센서와 동작 센서의 차이점은 무엇인가요?
접촉 센서와 동작 센서의 차이점은 무엇인가요?
스마트 조명 스위치의 사용 방법은 무엇인가요?
스마트 조명 스위치의 사용 방법은 무엇인가요?
스마트 조명 액세서리 알아보기
*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.