지원
스마트 조명 액세서리

스마트 조명 액세서리

동작으로 조명을 트리거합니다. 버튼을 눌러 장면을 설정합니다. 실시간 동작 알림을 받으세요. 스마트 액세서리는 스마트 조명을 더욱 똑똑하게 만들 뿐 아니라 생활을 더욱 편리하게 합니다.

5개 제품
전체 제품 스타터 키트 (1) 전구 (12) 라이트스트립 (8) 액세서리 (5)
블랙

블랙

(1)

화이트

화이트

(4)

Philips Hue Play HDMI sync box 8K 전면 클로즈업

Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K
8K 60Hz 및 4K 120Hz에서 TV 콘텐츠와 조명을 동기화
HDMI 2.1 인증
화면의 내용과 1:1 색상 동기화 생성
Philips Hue 조명을 최대 10개까지 연결
스타터킷 만들기
브릿지 전면 클로즈업

Hue

브릿지
브릿지 포함
조명을 자동화합니다
스타터킷 만들기
Tap dial switch 전면 클로즈업

Hue

Tap dial switch
무선 설비
배터리 전력
조명 연출 장면 쉬운 이용
리모콘으로 사용 가능
스타터킷 만들기
디머 스위치(최신 모델) 전면 클로즈업

Hue

디머 스위치(최신 모델)
무선 설비
배터리 전력
조명 연출 장면 쉬운 이용
리모콘으로 사용 가능
스타터킷 만들기
동작 센서 전면 클로즈업

Hue

동작 센서
무선 설비
조명을 자동화합니다
하루 중 시간에 따라 광을 조절
어디에나 탑재
1-5 / 5

스마트 조명 액세서리 안내

나에게 Hue Bridge가 필요한가요?

Philips Hue 동작 센서로 무엇을 할 수 있나요?

Smart plug란 무엇인가요?

최고의 스마트 조명 액세서리는 무엇인가요?

Hue Bridge란?

스마트 동작 센서로 무엇을 할 수 있나요?

접촉 센서와 동작 센서의 차이점은 무엇인가요?

스마트 조명 스위치의 사용 방법은 무엇인가요?

스마트 조명 액세서리 알아보기

*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요

  • Paypal
  • Visa
  • Apple Pay
  • American Express