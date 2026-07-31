시청과 게임을 더욱 몰입감 넘치는 경험으로 만들어보세요.
새롭습니다. 그리고 틀림없이 Hue입니다.
Hue 신제품
스타터 키트: E26 컬러 지원 전구 3개 + Bridge Pro
￦365,000
스타터킷 만들기
Hue Festavia 글로브 전구 2팩(교체용)
￦290,000
스타터킷 만들기
Hue Festavia 글로브 옥외 string 조명 7m
￦290,000
Philips Hue Play HDMI sync box 8K
￦590,000
Bridge Pro
￦202,000
Entertainment 조명
화면에 맞춰 조명을 동기화하세요! 영화와 게임에 실시간으로 반응하는 모습을 통해 몰입감 넘치는 서라운드 조명 경험을 만끽하세요.
모든 공간, 모든 순간을 위한 무한한 가능성
실제 환한 아이디어
다른 사람들이 Philips Hue smart 조명으로 분위기를 조성하는 방식을 알아보고 Instagram에서 #philipshue 해시태그로 나만의 디자인을 공유하세요.
@gooisemannen
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