한 여성이 Philips Hue Smart 전구의 다재다능함을 보여주고 있습니다. 스위치와 앱을 통해 부드러운 톤으로 집안을 매끄럽게 밝힙니다. 그녀의 파트너는 비디오 게임과 동기화된 서라운드 조명을 사용하고, 야외 공간은 다채로운 파티 장면으로 변신합니다. Hue 앱과 보안 카메라는 연결성을 강화하여 일상 활동과 공간 전반에서 역동적인 조명 제어를 선보입니다.

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이 영상에서는 한 여성이 주방과 식사 공간을 천천히 돌아다닙니다. 공간을 이동할 때마다 Philips Hue Smart 전구가 서서히 환해지며, 부드럽고 따뜻한 백색광으로 주방을 채웁니다. 그녀는 Smart 스위치를 눌러 불을 켜고 파트너와 아들이 놀고 있는 다른 방으로 이동합니다. 그녀의 파트너는 주변 조명이 가득한 거실에서 비디오 게임을 하며 TV 화면에 나오는 모든 것에 반응합니다. 그는 smart폰으로 Hue 앱과 보안 카메라를 통해 뒷마당으로 걸어가는 그녀를 봅니다. 뒷마당은 갑자기 화려한 조명으로 가득 찬 야외 파티장으로 변합니다. 마지막으로 그녀는 주방으로 돌아와 Hue 앱을 사용하여 조명을 끕니다.