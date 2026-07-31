스마트 조명 및 홈 보안

빛으로 새롭게 재탄생한 당신의 집.

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새롭습니다. 그리고 틀림없이 Hue입니다.

Hue 신제품

스타터 키트: E26 컬러 지원 전구 3개 + Bridge Pro

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￦365,000

스타터킷 만들기
Hue Festavia 글로브 전구 2팩(교체용)

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￦290,000

재고가 얼마 남지 않았습니다

스타터킷 만들기
Hue Festavia 글로브 옥외 string 조명 7m

Hue Festavia 글로브 옥외 string 조명 7m

￦290,000

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

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￦590,000

재고가 얼마 남지 않았습니다

Bridge Pro

Bridge Pro

￦202,000

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Entertainment 조명

시청과 게임을 더욱 몰입감 넘치는 경험으로 만들어보세요.

화면에 맞춰 조명을 동기화하세요! 영화와 게임에 실시간으로 반응하는 모습을 통해 몰입감 넘치는 서라운드 조명 경험을 만끽하세요.

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모든 공간, 모든 순간을 위한 무한한 가능성

실제 환한 아이디어

다른 사람들이 Philips Hue smart 조명으로 분위기를 조성하는 방식을 알아보고 Instagram에서 #philipshue 해시태그로 나만의 디자인을 공유하세요.

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무드 조명

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