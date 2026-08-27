Philips Hue와 Sonos

Hue 스위치로 Sonos 스피커를 제어하세요

2026년 가을 출시 예정

Hue Tap Dial 또는 호환 가능한 Hue 스위치나 버튼을 사용하여 Sonos 스피커의 음악과 오디오를 제어하세요. 집안 어디서든 재생, 일시정지, 트랙 건너뛰기, 라디오 방송 선택, 볼륨 조절이 가능합니다.

인터넷이 끊겼을 때도 간단하고 안정적으로 스피커를 제어할 수 있습니다.

Bridge 또는 Bridge Pro가 필요합니다.