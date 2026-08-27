스마트 홈 기술을 선도하는 두 기업에서 선보이는 현대 필수품, 조명과 사운드 경험에 오신 것을 환영합니다.
현재를 위한 공동 비전과 미래를 향한 혁신에 함께하겠다는 헌신이 만났습니다.
Philips Hue와 Sonos
빛과 소리의 시너지
스마트 홈 기술을 선도하는 두 기업에서 선보이는 현대 필수품, 조명과 사운드 경험에 오신 것을 환영합니다.
매일을 매끄럽게 향상시키세요
Hue 스마트 조명과 Sonos 스피커가 완벽한 조화를 이루어 일상이 더 편리하고 즐거우며 영감을 주는 집을 만나 보세요!
Hue 스위치로 Sonos 스피커를 제어하세요
2026년 가을 출시 예정
Hue Tap Dial 또는 호환 가능한 Hue 스위치나 버튼을 사용하여 Sonos 스피커의 음악과 오디오를 제어하세요. 집안 어디서든 재생, 일시정지, 트랙 건너뛰기, 라디오 방송 선택, 볼륨 조절이 가능합니다.
인터넷이 끊겼을 때도 간단하고 안정적으로 스피커를 제어할 수 있습니다.
Bridge 또는 Bridge Pro가 필요합니다.
조명과 사운드로 깨어나는 아침
Sonos의 또렷하고 깨끗한 사운드와 Hue의 아름답고 몰입감 있는 조명이 결합된 기상 자동화 기능으로 매일 완벽한 하루를 시작하세요.
Bridge 또는 Bridge Pro가 필요합니다.
*음성 제어는 현재 영어와 프랑스어로만 제공됩니다.
소노스 음성 제어
Sonos 기기에 간단한 명령을 내리기만 하면 조명을 켜고 끄고, 밝기를 조절하고, 색상을 변경하거나 조명 장면을 선택할 수 있습니다.
Bridge 또는 Bridge Pro가 필요합니다.
도움이 필요하신가요?
저희는 언제나 기꺼이 도와드리겠습니다! Philips Hue와 Sonos를 페어링하는 데 추가 지원이 필요하면 추가 질문과 답변을 확인하거나 저희에게 문의하세요.