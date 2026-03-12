Philips Hue Play HDMI sync box 4K
일시 품절
Philips Hue Play HDMI sync box 4K 소개
Hue HDMI sync Box 4K로 TV에서 Hue 엔터테인먼트의 세계를 열어보세요. 화면과 색상이 동기화되는 조명 효과로 영화, TV 프로그램, 게임이 더욱 생생하게 살아나며, 시청 경험의 새로운 기준을 제시합니다. Hue 조명을 즐겨보는 콘텐츠와 손쉽게 연동하여, 4K 해상도와 60Hz 주사율 덕분에 매 순간 부드럽고 선명한 시각적 경험을 끊김 없이 즐길 수 있습니다. 컴팩트한 디자인과 심플한 HDMI 구성으로 Hue Play Sync Box 4K는 어떤 엔터테인먼트 공간에도 자연스럽게 어울립니다. Hue 앱에서 엔터테인먼트 공간을 설정하고, Hue Play Sync Box 4K와 조명을 동기화한 다음, 시청하거나 플레이하는 콘텐츠에 맞게 경험을 맞춤화하세요.
- 4K 해상도(60Hz) 지원
- Hue 앱을 통해 콘텐츠 동기화
- 심플하고 소형 디자인
- Hue Bridge로 최대 10개의 조명 추가
- 간편한 설정 및 설치
기능
- 제품 번호(EAN/UPC)
- 8721103141668
디자인 및 마감
- 색상
- 매트 블랙
- 재질
- 플라스틱
내구성
- 명목 수명
- 10,000
추가 기능/액세서리 포함
- 배터리 포함
- 아니요
- 플러그 타입
- 타입 G
포장 치수 및 무게
- EAN/UPC - 제품
- 8721103141668
- 순중량
- 0.31 kg
- 총중량
- 0.44 kg
- 높이
- 174 mm
- 길이
- 79 mm
- 폭
- 146 mm
- 제품 코드 (12NC)
- 929004315003
전력 소비량
- 대기 전력 소비량
- 1.2
- 전력
- 5
제품 규격 및 무게
- 케이블 길이
- 1,000
- 전체 높이
- 23 mm
- 전체 길이
- 117 mm
- 전반적인 너비
- 87 mm
서비스
- 보증
- 2년
기술 사양
- 주전원
- AC 100-240
- IP 코드
- IP20
- 보호 등급
- 클래스 III - 저전압의 탁월한 안정성
- UL 습윤 / 습기 / 건조 위치
- Dry location
- 무선 주파수 감지
- 해당 없음
- Zigbee 리피터 기능
- 아니요
- 장착 옵션
- 휴대용
전구
- 소프트웨어 업그레이드 가능
- 예
지원 대상
- 효과 기능과만 병용 가능
- No
- Philips Hue 앱
- Android 12.0 이상, iOS 17 이상
- WiFi
- Wi-Fi 없이 작동
- HDMI
- 예
- 비디오 해상도
- 4K60
- 비디오 형식
- NA
- 지원 기간
- 공인 리셀러로부터 구매한 날짜로부터 최소 60개월
- 호환되는 운영 체제
- Android, iOS
- 통신 프로토콜
- Bluetooth, Zigbee
- 타사 시스템과의 호환성
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, 삼성 SmartThings, Sonos
- Matter 기능
- 해당 없음
기타
- 사용 설명서
- User Manual
- 제품 폐기
- (경제적) 수명이 다하면 현지 규정에 따라 제품을 폐기해야 하며 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기하지 않도록 해야 합니다. 제품을 올바른 방법으로 폐기함으로써 환경과 인체에 유해한 영향이 발생하는 것을 막을 수 있습니다.
- 해체
- 해체 정보가 없습니다