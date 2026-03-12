Hue HDMI sync Box 4K로 TV에서 Hue 엔터테인먼트의 세계를 열어보세요. 화면과 색상이 동기화되는 조명 효과로 영화, TV 프로그램, 게임이 더욱 생생하게 살아나며, 시청 경험의 새로운 기준을 제시합니다. Hue 조명을 즐겨보는 콘텐츠와 손쉽게 연동하여, 4K 해상도와 60Hz 주사율 덕분에 매 순간 부드럽고 선명한 시각적 경험을 끊김 없이 즐길 수 있습니다. 컴팩트한 디자인과 심플한 HDMI 구성으로 Hue Play Sync Box 4K는 어떤 엔터테인먼트 공간에도 자연스럽게 어울립니다. Hue 앱에서 엔터테인먼트 공간을 설정하고, Hue Play Sync Box 4K와 조명을 동기화한 다음, 시청하거나 플레이하는 콘텐츠에 맞게 경험을 맞춤화하세요.

4K 해상도(60Hz) 지원

Hue 앱을 통해 콘텐츠 동기화

심플하고 소형 디자인

Hue Bridge로 최대 10개의 조명 추가

간편한 설정 및 설치