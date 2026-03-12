Hue Play 플로어 램프 대형

Hue White and color ambiance Hue Play 플로어 램프 대형 전면 클로즈업
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Hue Play 플로어 램프 대형 소개

Play 플로어 램프는 Hue 엔터테인먼트의 세계로 나아가는 이상적인 첫걸음입니다. TV 화면의 영화, 게임, 음악에 맞춰 동기화하면 화면 속 모든 동작에 어울리는 다채로운 그라데이션 벽면 조명 효과를 연출할 수 있습니다. 엔터테인먼트 공간에 Hue 조명을 더 설치하면, Chromasync 기술 덕분에 색상이 정밀하게 조화를 이루는, 마치 그 공간에 완전히 빠져드는 듯한 서라운드 조명 경험을 즐기실 수 있습니다. Play 플로어 램프는 높이 135cm의 슬림한 디자인으로 TV 장식장 양쪽, 모서리 또는 소파 뒤에 놓아도 방해받지 않고 편안하게 시청할 수 있습니다.

  • RGBWWIC 그라데이션 조명 효과
  • Chromasync 정밀한 색상 매칭
  • 설치가 쉽도록 설계
  • HDMI Sync box 또는 TV 앱을 통해 연결
  • Hue Bridge로 제어 및 맞춤 설정
  • Paypal
  • Visa
  • Apple Pay
  • American Express