Hue Play 플로어 램프 대형
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Hue Play 플로어 램프 대형 소개
Play 플로어 램프는 Hue 엔터테인먼트의 세계로 나아가는 이상적인 첫걸음입니다. TV 화면의 영화, 게임, 음악에 맞춰 동기화하면 화면 속 모든 동작에 어울리는 다채로운 그라데이션 벽면 조명 효과를 연출할 수 있습니다. 엔터테인먼트 공간에 Hue 조명을 더 설치하면, Chromasync 기술 덕분에 색상이 정밀하게 조화를 이루는, 마치 그 공간에 완전히 빠져드는 듯한 서라운드 조명 경험을 즐기실 수 있습니다. Play 플로어 램프는 높이 135cm의 슬림한 디자인으로 TV 장식장 양쪽, 모서리 또는 소파 뒤에 놓아도 방해받지 않고 편안하게 시청할 수 있습니다.
- RGBWWIC 그라데이션 조명 효과
- Chromasync 정밀한 색상 매칭
- 설치가 쉽도록 설계
- HDMI Sync box 또는 TV 앱을 통해 연결
- Hue Bridge로 제어 및 맞춤 설정
기능
- 제품 번호(EAN/UPC)
- 8721103145390
전구 특성
- 조광가능
- 예
디자인 및 마감
- 색상
- 블랙
- 재질
- 플라스틱
내구성
- 스위치 주기 수
- 20,000
- 주위 온도 범위
- -10 ~ +40°C
- 명목 수명
- 25,000
추가 기능/액세서리 포함
- 조절 가능한 높이
- 아니요
- 조절 가능한 스팟 헤드
- 아니요
- 배터리 포함
- 아니요
- 색상 선택
- 예
- LED 내장
- 예
- 휴대용
- 아니요
- 태양 에너지
- 아니요
조명 특성
- 연색성 지수(CRI)
- 80
- 색 온도
- 2200-6500 K
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간
- 1
- 발광 효율(정격)(Nom)
- 71
기타
- 특수 설계
- 엔터테인먼트 룸
- 스타일
- 모던
포장 치수 및 무게
- EAN/UPC - 제품
- 8721103145390
- 순중량
- 1.74 kg
- 총중량
- 1.74 kg
- 높이
- 1,434 mm
- 길이
- 148 mm
- 폭
- 143 mm
- 제품 코드 (12NC)
- 929004321801
전력 소비량
- 대기 전력 소비량
- 0.1
- 전력
- 17.2
제품 규격 및 무게
- 케이블 길이
- 1,500
- 전체 높이
- 1,350 mm
- 전체 길이
- 90 mm
- 전반적인 너비
- 90 mm
서비스
- 보증
- 2년
기술 사양
- 루멘 출력 4000K
- 1,040
- 조명 색상
- 그래디언트 컬러 및 백색광(RGBICW)
- 주전원
- 100-240 V
- IP 코드
- IP20
- 보호 등급
- 클래스 II - 이중 절연
- 교체 가능한 광원
- 아니요
- 루멘 출력 2700K
- 990
- 광원의 수
- 1
- UL 습윤 / 습기 / 건조 위치
- Damp location
- 무선 주파수 감지
- 해당 없음
- Zigbee 리피터 기능
- 아니요
- 장착 옵션
- 스탠딩
전구
- 폼 팩터
- Floor lamp
- 소프트웨어 업그레이드 가능
- 예
카메라
- 사운드 알람
- 아니요
스위치
- 지원되는 배선
- 중성선 연결
지원 대상
- 효과 기능과만 병용 가능
- Yes
- Philips Hue 앱
- Android 8.0 이상, iOS 17 이상
- WiFi
- Wi-Fi 없이 작동
- 지원 기간
- 공인 리셀러로부터 구매한 날짜로부터 최소 60개월
- 최대 액세서리 개수
- 12 (with Hue Bridge)
- 호환되는 운영 체제
- Android, iOS
- 통신 프로토콜
- Bluetooth, Zigbee
- 타사 시스템과의 호환성
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, 삼성 SmartThings, Sonos
- Matter 기능
- Hue Bridge를 통해
기타
- 사용 설명서
- User Manual
- 제품 폐기
- (경제적) 수명이 다하면 현지 규정에 따라 제품을 폐기해야 하며 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기하지 않도록 해야 합니다. 제품을 올바른 방법으로 폐기함으로써 환경과 인체에 유해한 영향이 발생하는 것을 막을 수 있습니다.
- 해체
- 해체 정보가 없습니다