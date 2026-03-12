Signe gradient 플로어 램프

Gradient Signe floor lamp, cylindrical base with matte white finish, slim vertical light bar displaying multicolor illumination, power cord visible.
일시 품절

Signe gradient 플로어 램프 소개

다양한 색상을 혼합하여 독특한 조명 그라데이션으로 벽을 비추는 그라디언트 Signe 플로어 램프의 슬림하고 세련된 화이트 디자인으로 집안을 꾸며보세요.

  • ±10년 수명
  • 백색 및 컬러 조명과 조화
  • 즉석 무선 조광
  • Bluetooth와 Hue Bridge 함께 사용 가능
  • 앱 또는 음성으로 조명 컨트롤

영감

다른 사람들이 필립스 휴 연결형 조명을 활용해 분위기를 연출하는 방법을 확인하고, 인스타그램에 #philipshue 해시태그와 함께 여러분의 설정 사진을 공유해 보세요.

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