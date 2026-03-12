Signe gradient 플로어 램프
일시 품절
Signe gradient 플로어 램프 소개
다양한 색상을 혼합하여 독특한 조명 그라데이션으로 벽을 비추는 그라디언트 Signe 플로어 램프의 슬림하고 세련된 화이트 디자인으로 집안을 꾸며보세요.
- ±10년 수명
- 백색 및 컬러 조명과 조화
- 즉석 무선 조광
- Bluetooth와 Hue Bridge 함께 사용 가능
- 앱 또는 음성으로 조명 컨트롤
기능
- 제품 번호(EAN/UPC)
- 8721103169662
디자인 및 마감
- 색상
- 화이트
- 재질
- 알루미늄
내구성
- 명목 수명
- 25,000
추가 기능/액세서리 포함
- Hue 앱 및 스위치로 조광 가능
- 예
- 휴대용
- 아니요
- 전원 어댑터 포함
- 예
조명 특성
- 연색성 지수(CRI)
- >80
기타
- 특수 설계
- 침실, 거실
- 유형:
- 플로어 램프
포장 치수 및 무게
- 순중량
- 2.37 kg
- 총중량
- 2.37 kg
- 높이
- 0
- 길이
- 0
- 폭
- 0
- 제품 코드 (12NC)
- 929004448301
포장 정보
- EAN
- 8721103169662
제품 규격 및 무게
- 순중량
- 2.275 kg
- 케이블 길이
- 2,000
- 전체 높이
- 1,458 mm
- 전체 길이
- 111 mm
- 전반적인 너비
- 111 mm
서비스
- 보증
- 2년
기술 사양
- 루멘 출력 4000K
- 2,550
- 조명 색상
- 컬러 및 백색광(RGBW)
- 주전원
- 220-240V, 50~60Hz
- 소비 전력 전구 포함
- 29
- IP 코드
- IP20
- 보호 등급
- 클래스 II - 이중 절연
- 루멘 출력 2700K
- 1,800
- 광원의 수
- 1
지원 대상
- 효과 기능과만 병용 가능
- Yes
- Philips Hue 앱
- Android 10.0 이상, iOS 16 이상
- WiFi
- Wi-Fi 없이 작동
- 지원 기간
- 공인 리셀러로부터 구매한 날짜로부터 최소 60개월
- 최대 액세서리 개수
- 12 (with Hue Bridge)
- 통신 프로토콜
- Bluetooth, Zigbee
- 타사 시스템과의 호환성
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, 삼성 SmartThings, Sonos
기타
- 사용 설명서
- 사용 설명서가 없습니다
- 제품 폐기
- (경제적) 수명이 다하면 현지 규정에 따라 제품을 폐기해야 하며 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기하지 않도록 해야 합니다. 제품을 올바른 방법으로 폐기함으로써 환경과 인체에 유해한 영향이 발생하는 것을 막을 수 있습니다.
- 해체
- 해체 정보가 없습니다