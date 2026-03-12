다양한 색상을 혼합하여 독특한 조명 그라데이션으로 벽을 비추는 그라디언트 Signe 플로어 램프의 슬림하고 세련된 화이트 디자인으로 집안을 꾸며보세요.

±10년 수명

백색 및 컬러 조명과 조화

즉석 무선 조광

Bluetooth와 Hue Bridge 함께 사용 가능

앱 또는 음성으로 조명 컨트롤