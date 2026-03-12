원하는 시간에 맞춰 설정된 아침 햇살과 함께 깨어나세요. 나무 색감의 베이스, 슬림한 디자인과 화려한 조명의 눈부신 조화를 보이는 이 플로어 램프는 침실에 개성을 가미하는 작품이자 은은한 액센트가 됩니다.

±10년 수명

백색 및 컬러 조명과 조화

즉석 무선 조광

Bluetooth와 Hue Bridge 함께 사용 가능

앱 또는 음성으로 조명 컨트롤