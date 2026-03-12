Signe gradient 플로어 램프

Gradient Signe Oak floor lamp with cylindrical wooden base, slim vertical light tube, white power cord, and matte finish.
일시 품절

Signe gradient 플로어 램프 소개

원하는 시간에 맞춰 설정된 아침 햇살과 함께 깨어나세요. 나무 색감의 베이스, 슬림한 디자인과 화려한 조명의 눈부신 조화를 보이는 이 플로어 램프는 침실에 개성을 가미하는 작품이자 은은한 액센트가 됩니다.

  • ±10년 수명
  • 백색 및 컬러 조명과 조화
  • 즉석 무선 조광
  • Bluetooth와 Hue Bridge 함께 사용 가능
  • 앱 또는 음성으로 조명 컨트롤

영감

다른 사람들이 필립스 휴 연결형 조명을 활용해 분위기를 연출하는 방법을 확인하고, 인스타그램에 #philipshue 해시태그와 함께 여러분의 설정 사진을 공유해 보세요.

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