Philips Hue Play gradient strip light pro 65"
현재 가격은 ￦327,000
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Philips Hue Play gradient strip light pro 65" 소개
Play gradient strip light pro로 Hue 홈 엔터테인먼트 경험을 한층 업그레이드하세요. OmniGlow 기술은 영화와 쇼의 콘텐츠에 맞춰 매우 부드럽고 균일한 벽면 워싱 그라데이션 효과를 만들어냅니다. 밝은 장면에서는 선명한 색감이 살아나고, 딥 디밍 기능 덕분에 어두운 순간은 더욱 분위기 있게 연출되어 영화관 같은 몰입감을 즐길 수 있습니다. Chromasync는 여러 Hue 조명에 걸쳐 정밀한 색상 매칭을 제공합니다. 나만의 방식으로 Hue Sync TV 앱, Hue 화면 연동, 또는 HDMI Sync Box를 통해 조명을 연동하세요. 동기화하지 않을 때는 스트립 조명을 사용해 TV를 보기 위한 완벽한 분위기를 만들어 보세요. 크기에 맞게 잘라 동봉된 브래킷을 부착하여 TV 뒷면에 쉽게 설치하세요. 수상 경력에 빛나는 Hue 앱으로 손쉽게 제어하고 맞춤 설정할 수 있습니다.
- 매우 부드러운 그라데이션 월 워싱
- OmniGlow 기술
- Chromasync 정밀한 색상 매칭
- 최대 65인치 TV에 적합
- 동기화 기기와 Hue 앱 필수
기능
- 제품 번호(EAN/UPC)
- 8721103168641
전구 특성
- 조광가능
- 예
디자인 및 마감
- 색상
- 블랙
- 재질
- 실리콘
내구성
- 스위치 주기 수
- 50,000
- 주위 온도 범위
- -20 ~ +45°C
- 명목 수명
- 25,000
추가 기능/액세서리 포함
- 조절 가능한 스팟 헤드
- 아니요
- 배터리 포함
- 아니요
- 색상 선택
- 예
- LED 내장
- 예
조명 특성
- 연색성 지수(CRI)
- >80
- 색 온도
- 1000-20000 K
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간
- 1.5
스트링 라이트/라이트스트립
- 절단 가능성
- 예
- 연장성
- 아니요
- 입력 전압
- 220V-240V
- 길이
- 2,500 mm
기타
- 특수 설계
- 엔터테인먼트 룸
포장 치수 및 무게
- EAN/UPC - 제품
- 8721103168641
- 순중량
- 0.62 kg
- 총중량
- 0.9 kg
- 높이
- 257 mm
- 길이
- 88 mm
- 폭
- 257 mm
- 제품 코드 (12NC)
- 929004447904
전력 소비량
- 대기 전력 소비량
- 0.5
- 전력
- 20
- 에너지 소비량 kWh/1000 h
- 24
제품 규격 및 무게
- 케이블 길이
- 1,500
- 전체 높이
- 8.5 mm
- 전체 길이
- 2,500 mm
- 전반적인 너비
- 17 mm
- 첫 번째 LED까지의 케이블 길이
- 330 mm
- String 라이트 길이
- 2,500 mm
서비스
- 보증
- 2년
기술 사양
- 전구 기술
- LED
- 조명 색상
- 그래디언트 컬러 및 백색광(RGBICW)
- 주전원
- 220-240V
- IP 코드
- IP20
- 보호 등급
- 클래스 II - 이중 절연
- 교체 가능한 광원
- 아니요
- 광원의 수
- 1
- UL 습윤 / 습기 / 건조 위치
- Dry location
- Zigbee 리피터 기능
- 예
- 장착 옵션
- TV
전구
- 폼 팩터
- 17mm*8.5mm*2500mm
- 소프트웨어 업그레이드 가능
- 예
지원 대상
- 효과 기능과만 병용 가능
- Yes
- Philips Hue 앱
- Android 12.0 이상, iOS 17 이상
- WiFi
- Wi-Fi 없이 작동
- 지원 기간
- 공인 리셀러로부터 구매한 날짜로부터 최소 60개월
- 최대 액세서리 개수
- 12 (with Hue Bridge)
- 호환되는 운영 체제
- Android, iOS
- 통신 프로토콜
- Bluetooth, Zigbee
- 타사 시스템과의 호환성
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, 삼성 SmartThings, Sonos
- Matter 기능
- Hue bridge 또는 타사 허브를 통해 (Thread Border Router)
기타
- 사용 설명서
- User Manual
- 제품 폐기
- (경제적) 수명이 다하면 현지 규정에 따라 제품을 폐기해야 하며 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기하지 않도록 해야 합니다. 제품을 올바른 방법으로 폐기함으로써 환경과 인체에 유해한 영향이 발생하는 것을 막을 수 있습니다.
- 해체
- 해체 정보가 없습니다