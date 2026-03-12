Philips Hue Play gradient strip light pro 브래킷
현재 가격은 ￦43,000
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Philips Hue Play gradient strip light pro 브래킷 소개
이 특별히 설계된 장착 브래킷을 사용하여 Play gradient strip light pro를 TV 뒷면에 쉽게 설치하거나 재설치할 수 있습니다.
- 자가 접착식 TV 스트립 조명 마운트
- 견고한 디자인
- 검은색
기능
- 제품 번호(EAN/UPC)
- 8721103168900
디자인 및 마감
- 색상
- 블랙
- 재질
- 실리콘
포장 치수 및 무게
- EAN/UPC - 제품
- 8721103168900
- 순중량
- 0.09 kg
- 총중량
- 0.12 kg
- 높이
- 166 mm
- 길이
- 45 mm
- 폭
- 89 mm
- 제품 코드 (12NC)
- 929004448204
제품 규격 및 무게
- 전체 높이
- 89.2 mm
- 전체 길이
- 95.5 mm
- 전반적인 너비
- 20.8 mm
서비스
- 보증
- 2년
지원 대상
- 효과 기능과만 병용 가능
- Yes
- WiFi
- Wi-Fi 없이 작동
- 통신 프로토콜
- Bluetooth, Zigbee
- 타사 시스템과의 호환성
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, 삼성 SmartThings, Sonos
기타
- 사용 설명서
- User Manual
- 제품 폐기
- (경제적) 수명이 다하면 현지 규정에 따라 제품을 폐기해야 하며 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기하지 않도록 해야 합니다. 제품을 올바른 방법으로 폐기함으로써 환경과 인체에 유해한 영향이 발생하는 것을 막을 수 있습니다.
- 해체
- 해체 정보가 없습니다