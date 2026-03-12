트와일라이트 수면 및 기상 조명 블랙

Twilight bedside lamp with a black matte conical base, angled dome-shaped shade, cork accent, and visible power cord.
일시 품절

트와일라이트 수면 및 기상 조명 블랙 소개

하루 종일 재충전된 기분을 느낄 수 있도록 디자인된 이 베드사이드 램프는 과학적 근거를 바탕으로 분위기를 좋게 하는 조명을 사용합니다. ColorCast 그래디언트 프로젝션 기술로 침실에 아름다움을 선사합니다.

  • ColorCast 기술
  • 이중 광원
  • 초저 조도 조광
  • 맞춤 기상 및 취침 자동화
  • Paypal
  • Visa
  • Apple Pay
  • American Express