트와일라이트 수면 및 기상 조명 블랙

하루 종일 재충전된 기분을 느낄 수 있도록 디자인된 이 베드사이드 램프는 과학적 근거를 바탕으로 분위기를 좋게 하는 조명을 사용합니다. ColorCast 그래디언트 프로젝션 기술로 침실에 아름다움을 선사합니다.

ColorCast 기술

이중 광원

초저 조도 조광

맞춤 기상 및 취침 자동화