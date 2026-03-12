트와일라이트 수면 및 기상 조명 블랙
일시 품절
트와일라이트 수면 및 기상 조명 블랙 소개
하루 종일 재충전된 기분을 느낄 수 있도록 디자인된 이 베드사이드 램프는 과학적 근거를 바탕으로 분위기를 좋게 하는 조명을 사용합니다. ColorCast 그래디언트 프로젝션 기술로 침실에 아름다움을 선사합니다.
- ColorCast 기술
- 이중 광원
- 초저 조도 조광
- 맞춤 기상 및 취침 자동화
기능
- 제품 번호(EAN/UPC)
- 8720169289031
디자인 및 마감
- 색상
- 블랙
- 재질
- 합성섬유
내구성
- 명목 수명
- 25,000
추가 기능/액세서리 포함
- 조절 가능한 스팟 헤드
- 회전 가능(좌우)
- Hue 앱 및 스위치로 조광 가능
- 예
- 회전 가능 암 (좌우)
- 예
- 휴대용
- 아니요
- 전원 어댑터 포함
- 예
조명 특성
- 연색성 지수(CRI)
- >80
기타
- 특수 설계
- 침실
- 유형:
- 테이블 램프
포장 치수 및 무게
- EAN/UPC - 제품
- 8720169289031
- 순중량
- 1.1 kg
- 총중량
- 1.56 kg
- 높이
- 388 mm
- 길이
- 219 mm
- 폭
- 209 mm
- 제품 코드 (12NC)
- 929003726101
포장 정보
- EAN
- 8720169289031
제품 규격 및 무게
- 케이블 길이
- 2,000
- 전체 높이
- 330 mm
- 전체 길이
- 159 mm
- 전반적인 너비
- 164 mm
서비스
- 보증
- 2년
기술 사양
- 루멘 출력 4000K
- 1,380
- 조명 색상
- 컬러 및 백색광(RGBW)
- 주전원
- 100-240 V
- 소비 전력 전구 포함
- 13.4
- IP 코드
- IP20
- 보호 등급
- 클래스 II - 이중 절연
지원 대상
- 효과 기능과만 병용 가능
- Yes
- Philips Hue 앱
- Android 10.0 이상, iOS 16 이상
- WiFi
- Wi-Fi 없이 작동
- 지원 기간
- 공인 리셀러로부터 구매한 날짜로부터 최소 60개월
- 최대 액세서리 개수
- 12 (with Hue Bridge)
- 통신 프로토콜
- Bluetooth, Zigbee
- 타사 시스템과의 호환성
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, 삼성 SmartThings, Sonos
기타
- 사용 설명서
- 사용 설명서가 없습니다
- 제품 폐기
- (경제적) 수명이 다하면 현지 규정에 따라 제품을 폐기해야 하며 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기하지 않도록 해야 합니다. 제품을 올바른 방법으로 폐기함으로써 환경과 인체에 유해한 영향이 발생하는 것을 막을 수 있습니다.
- 해체
- 해체 정보가 없습니다