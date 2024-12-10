Hue와 연동되는 Nanoleaf: 완벽 가이드

벽을 빛으로 물들여보세요. Nanoleaf Shapes 벽면 패널(육각형 및 삼각형)은 Philips Hue 벽등 모듈을 사용해 Philips Hue 시스템에 매끄럽게 추가할 수 있습니다. 일단 연결되면 패널은 자연스럽게 Hue 생태계의 일부가 되어 Philips Hue 앱에서 기존 Hue 조명과 동일하게 직접 제어할 수 있습니다.

이번 협업을 통해 모듈형 장식용 벽 조명이 Hue 시스템에 추가되면서 Nanoleaf의 디자인과 Philips Hue의 제어 및 자동화가 조화를 이루어 감각적이고 안정적인 조명 예술을 선사합니다.

Hue와 Nanoleaf를 결합하는 이유

Hue에 Nanoleaf를 결합하면 단순히 공간을 밝히는 데 그치지 않고 빛으로 개성을 표현할 수 있습니다.

나만의 스타일 연출 – 어떤 공간에서든 시각적 중심이 되는 독특한 벽면 패턴을 디자인하세요.

– 어떤 공간에서든 시각적 중심이 되는 독특한 벽면 패턴을 디자인하세요. 하나의 연결된 경험 – Nanoleaf 패널을 Hue 조명과 함께 동시에 제어해 조화로운 분위기를 연출해 보세요.

– Nanoleaf 패널을 Hue 조명과 함께 동시에 제어해 조화로운 분위기를 연출해 보세요. 손쉬운 제어 – Philips Hue 앱과 음성 어시스턴트, 일정 및 자동화 기능을 이용해 하루 중 언제든 조명을 제어하세요.

– Philips Hue 앱과 음성 어시스턴트, 일정 및 자동화 기능을 이용해 하루 중 언제든 조명을 제어하세요. 프리미엄 디자인과 스마트 조명의 만남 – Nanoleaf의 모듈러 패널이 Hue 생태계에서 구동됩니다.

지원되는 Nanoleaf 제품

Hue 결합은 다음 Nanoleaf Shapes 제품을 지원합니다:

Nanoleaf Shapes 육각형

Nanoleaf Shapes 삼각형

Nanoleaf Shapes 미니 삼각형

현재 다른 Nanoleaf 제품은 Hue 앱에서 지원되지 않습니다.

준비물

시작하기 전에 준비해야 할 것들은 다음과 같습니다.

Nanoleaf Shapes 패널 (육각형 또는 삼각형)

(육각형 또는 삼각형) 올바로 조립한 Nanoleaf 전원 공급 장치와 패널

Philips Hue 벽등 모듈

Philips Hue 앱(최신 버전)

Hue Bridge(더 많은 기능을 사용하려면 권장). 자세한 내용은 여기서 확인하세요.

필요한 것은 모두 스타터 세트에 포함되어 있으니 바로 조명 연출을 시작할 수 있습니다.

Philips Hue 벽등 모듈 소개

Philips Hue 벽등 모듈은 Nanoleaf Shapes에서 Hue 경험을 활성화해 줍니다.

간편하게 설치하고, 장착하고, Nanoleaf 패널에 연결하세요

Nanoleaf 패널을 Hue 룸과 영역에 결합해 장면과 자동화에 활용하세요

Hue 앱과 Hue 액세서리 및 음성 어시스턴트를 통해 제어할 수 있습니다

일단 연결되면 Nanoleaf 패널이 Hue 조명처럼 작동하여 스마트 조명 시스템 전체에서 사용할 수 있습니다.

1단계: Nanoleaf 패널 설치

a. 레이아웃 계획하기

패널을 평평한 표면에 펼쳐놓은 상태에서 모양과 방향을 이리저리 시도해 보고 원하는 형태를 정합니다.

b. 벽 준비하기

벽 표면을 깨끗이 청소해서 먼지나 기름때가 없도록 합니다. Nanoleaf 패널은 실내 전용으로 설계된 제품입니다.

c. 장착 및 연결하기

제품에 들어 있는 장착판을 사용해 패널을 장착하고 Nanoleaf 링커로 연결한 다음, Nanoleaf 전원 공급 장치를 연결합니다.

패널에 불이 들어오고 빛 패턴이 표시됩니다.

d. Philips Hue 벽등 모듈 연결하기

링커를 사용해 Philips Hue 벽등 모듈을 Nanoleaf 패널에 연결합니다.

2단계: Nanoleaf를 Hue 앱에 추가하기

Philips Hue 앱을 엽니다. 설정 > 조명 > 조명 추가로 이동합니다. Hue 벽등 모듈의 QR 코드를 스캔합니다. 화면에 표시되는 안내에 따라 Philips Hue 벽등 모듈을 감지합니다.

추가되면 Nanoleaf 패널이 Hue 앱에서 다른 Hue 조명과 같이 표시되고, 이제 공간을 더욱 빛내줄 준비가 끝납니다.

Hue로 디자인하고 제어하기

Hue를 통해 연결하면 Nanoleaf Shapes 패널을 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

다른 Hue 조명과 같이 패널을 켜거나 끌 수 있습니다

밝기를 부드럽게 조절할 수 있습니다

분위기나 기분에 맞게 색을 바꿀 수 있습니다

패널을 Hue 장면, 방, 영역, 일정 및 자동화에 추가할 수 있습니다

Hue 앱, 음성 어시스턴트 및 Hue 액세서리로 조명을 제어할 수 있습니다

Hue 내에서 Nanoleaf 패널은 Gradient Lightstrip처럼 작동하여 벽 전체에 걸쳐 물흐르는 듯 부드러운 색상 전환을 연출해 줍니다.

알아야 할 중요한 제한사항

설계상 예상되는 동작은 다음과 같습니다.

Nanoleaf 장면, 음악 시각화, 터치 제스처, Nanoleaf 효과는 Hue 앱 내에서 표시되거나 제어되지 않습니다 .

. Hue 엔터테인먼트 동기화, 자동화 또는 알림이 켜지면(예: 도어벨 또는 조명 알람), Hue가 활성화된 Nanoleaf 효과를 오버라이드하며, 마지막 효과를 자동으로 다시 시작하지 않습니다.

문제 해결:

아래 조치는 Hue 관련 설정과 제어에만 해당됩니다.

Hue 앱에서 Hue 벽등 모듈이 보이지 않습니다

Philips Hue 벽등 모듈과 PSU 가 연결되어 있고 전원이 공급되고 있는지 확인하세요

가 연결되어 있고 전원이 공급되고 있는지 확인하세요 Hue 앱을 최신 버전으로 업데이트하세요.

Hue 앱에서 Hue 벽등 모듈을 연결할 수 없습니다

Nanoleaf 패널의 전원을 뽑았다가 다시 꽂아서 전원이 들어오는지 확인하세요.

Hue 앱에서 재연결 절차를 사용하세요.

Hue 앱에서 Philips Hue 벽등 모듈을 제거한 후 다시 추가해보세요.

FAQ

Nanoleaf를 Hue와 함께 사용하려면 Hue Bridge가 필요한가요?

아닙니다, Philips Hue Bridge가 없어도 Nanoleaf 패널을 Hue 생태계에 연동할 수 있습니다. 하지만 Hue Bridge를 추가하면 더 많은 기능을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 여기서 확인하세요.

어떤 Nanoleaf 제품이 지원되나요?

현재 육각형, 삼각형 및 미니 삼각형만 지원됩니다.

PSU 1대에 Nanoleaf 패널을 몇 개나 연결할 수 있나요?

이 정보는 Nanoleaf의 PSU 계산기를 참고하시기 바랍니다.

Hue 벽등 모듈이 Nanoleaf 패널 몇 개까지 지원할 수 있나요?

최대 100개의 패널을 지원하며 Hue 앱에서 제어할 수 있습니다.

Nanoleaf 패널을 엔터테인먼트 영역에 결합해 사용할 수 있나요?

네, 지원됩니다. 하지만 레이아웃에 따라 화면 기반 콘텐츠와의 동기화 경험이 최적화되지 않을 수 있기 때문에 Nanoleaf 패널을 화면 기반 콘텐츠와 동기화하는 것은 권장하지 않습니다. 하지만 엔터테인먼트 공간의 분위기를 연출하기에는 정말 좋습니다.

Hue 앱에는 왜 Nanoleaf 장면이 없나요?

Nanoleaf 장면과 효과는 Nanoleaf 앱을 통해 제어되며 Hue에서는 제공되지 않습니다.

Nanoleaf 하드웨어나 패널에 문제가 있는 경우 어디로 문의해야 하나요?

Nanoleaf 문제 해결 및 지원이 필요하신 경우 https://support.nanoleaf.me를 방문해 주세요.

도움이 더 필요하십니까?

Nanoleaf를 Hue 앱에 추가하거나 Hue 시스템에서 사용하는 데 문제가 있으신 경우 Philips Hue 지원을 방문하시면 자세한 도움을 받으실 수 있습니다.

Nanoleaf 전용 하드웨어나 Nanoleaf만의 기능과 관련한 사항은 항상 Nanoleaf Support에 문의해 주시기 바랍니다.