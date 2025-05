Stel je lampen in om je thuis te verwelkomen

Laat alle lampen automatisch aangaan wanneer je thuiskomt, of uitgaan wanneer je vertrekt. Ervaar het gemak van de juiste verlichting, of je nu je spullen uit de auto haalt of je huis binnengaat. Gebruik de Philips Hue buitensensor of stel de Hue app in op de Home or Away-modus om al je lampen tegelijk in te schakelen, of laat de geolocatiefunctie dat voor je doen met één druk op de knop. Zo eenvoudig is het.