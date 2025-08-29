Ontdek hoe geavanceerd een slimme Hue woning is — en hoe eenvoudig om te installeren en gebruiken.
De basis
Alles wat 'slim' is, moet instructies kunnen ontvangen. Slimme lampen van Hue communiceren via Zigbee of Bluetooth, afhankelijk van of je een Hue Bridge hebt.
Met Bridge
De Bridge en Bridge Pro zijn slimme hubs die verbinding maken met je router om een Zigbee netwerk op te zetten. Zodra je ze hebt geïnstalleerd, kunnen je lampen met de Bridge en met elkaar communiceren.
Elke lamp herhaalt het signaal, wat inhoudt dat je het netwerk kunt uitbreiden door extra lampen toe te voegen. Dit noemen we een mesh-netwerk.
Zonder Bridge
Als je geen slimme hub wilt, kun je Bluetooth gebruiken. Op deze manier gebruik je je mobiele apparaat om rechtstreeks met de lampen te communiceren.
Als jij (en je apparaat) bewegen, beweegt het netwerk met je mee. Daarom is er een grens aan de afstand waarop je de lampen kunt bedienen.
Bluetooth vs. Bridge en Bridge Pro
Dit is wat je krijgt bij elk type systeem: Bluetooth vs. Bridge vs. Bridge Pro.
Bluetooth
Hue Bridge
Hue Bridge Pro
Communicatieprotocol: Hoe onze apparaten met elkaar "praten"
Bereik: Verbindingsafstand
Max. aantal ondersteunde lampen
Max. aantal ondersteunde accessoires
Chip: gebouwd voor ultrasnelle reacties
GPU: ontworpen voor complexe algoritmen en AI-toepassingen
Bediening met 1 app: iOS en Android
Werkt met: integreer je verlichting naadloos in je slimme huis
Spraakbediening: zijn de lampen compatibel met spraakbedieningspartners
Bedien vanaf elke locatie: met een internetverbinding
Maak automatiseringen: Plan je verlichting volgens je routines
Hue Sync: synchroniseer je verlichting met je tv, muziek, games en Hue Secure
Hue MotionAware™: Gebruik lampen als bewegingssensoren
Zigbee-beveiligingssysteem
App bediening, vanuit huis en onderweg
De Hue app is je commandocentrum. Met de begeleide installatie is je systeem zo klaar: tik om direct je lampen te bedienen, automatiseringen te maken en meer.
Maak terugkerende instellingen voor je verlichting en beveiligingssysteem.
Synchroniseer je verlichting met tv, games en muziek.
Krijg een overzicht van je beveiligingssysteem.
Beheer gebruikersmachtigingen, toegang van derden en meer.
De technologie
Onze lampen zijn niet alleen mooi maar ook slim. Al onze lampen en lichteffecten worden onderzocht en ontworpen op ons hoofdkantoor in Nederland.
Professionele verlichting voor je huis met nauwkeurige kleurafstemming voor al je slimme lampen. Kies voor diep verzadigde kleuren, zachte pastelkleuren en verschillende tinten wit licht, zonder kleurverschil tussen de lampen en armaturen.
Kleurtemperatuur: 2700 K
Zacht wit licht dat prettig voor de ogen is.
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
Alle tinten wit licht, van warm oranje tot koel blauw.
Kleurtemperatuur: 2200 – 6500 K
Meer dan 16 miljoen kleuren
Alle tinten wit licht en alle kleuren.
Kleurtemperatuur: 2200 – 6500 K Meer dan 16 miljoen kleuren
Deze lampen worden beschouwd als RGBWWIC, wat inhoudt dat ze meerdere kleuren licht tegelijk kunnen geven.
Wat Hue anders maakt? Hue gradient lampen worden bediend in groepen LED's, in plaats van afzonderlijk, zodat je altijd een gelijkmatige, geleidelijke mix van kleuren krijgt.
Ons innovatieve ontwerp van nauwkeurig gerangschikte LED's projecteert kleur als geen ander licht.
Breng het daglicht naar binnen met dimbaar wit licht in alle tinten. Geniet van het breedste scala aan wittinten, van de warmste kaarsvlamtinten van amber tot de koelste heldere wittinten van een natuurlijke blauwe lucht.
Kies voor het vriendelijkste nachtlampje met ultralage dimopties. Dim je lampen tot slechts 0,2% van hun totale helderheid.
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.