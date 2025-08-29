De Bridge en Bridge Pro zijn slimme hubs die verbinding maken met je router om een Zigbee netwerk op te zetten. Zodra je ze hebt geïnstalleerd, kunnen je lampen met de Bridge en met elkaar communiceren.

Elke lamp herhaalt het signaal, wat inhoudt dat je het netwerk kunt uitbreiden door extra lampen toe te voegen. Dit noemen we een mesh-netwerk.

