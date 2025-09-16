Ondersteuning
inbouwspots

Slimme LED inbouwspots

Slimme verlichting gaat verder dan een gewoon peertje. Philips Hue heeft lampen in alle soorten en maten, waaronder ook spots.

Informatie over slimme LED inbouwspots

Kan ik inbouwverlichting gebruiken in een hal?

Kan ik LED inbouwspots gebruiken in de keuken?

Wat is inbouwverlichting?

Wat zijn slimme LED inbouwspots?

Welke slimme lampen kan ik gebruiken voor inbouwverlichting?

Kan ik LED inbouwspots bedienen met mijn stem?

Meer over slimme LED inbouwspots

inbouwspots voor de sportruimte

Waar vind ik de beste verlichting voor mijn sportruimte thuis?

Doe inspiratie op voor de verlichting van je sportruimte thuis en ontdek waar je deze slimme inbouwlampen het beste kunt plaatsen.
inbouwspots voor de woonkamer

Stijlvolle ideeën voor woonkamerverlichting

Slimme inbouwverlichting voor woonkamers is handig als je voldoende licht wilt, maar ook als sfeerverlichting.
inbouwspots voor de kinderkamer

Nachtlampjes voor kinderen

Met slim geplaatste slimme inbouwlampen kun je de kamers van je kinderen goed verlichten, zodat ze goed huiswerk kunnen maken en heerlijk kunnen spelen en slapen.

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

