Smart home producten

Bekijk de volledige collectie Philips Hue producten voor de slimme woning. Richt je hele huis – binnen en buiten – in met slimme armaturen, lampen, beveiligingscamera's en sensoren.
653 producten
Create a starter kit
White and Color Ambiance
GU10 - slimme spot - (3-pack)
Wit en gekleurd licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
€ 159,99
White and Color Ambiance
Perifo cilinderspot
5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
€ 119,99
Create a starter kit
White ambiance
GU10 - slimme spot - (3-pack)
Warm- tot koelwit licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
€ 69,99
Bundel: 6x Slimme GU10 spot - White and Color Ambiance
Levensduur van ±10 jaar
Direct draadloos dimmen
Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
Wit en gekleurd licht
€ 319,98
Create a starter kit
Hue
Bridge
Eenvoudige installatie
Slimme bediening
Voeg tot 50 lampen toe
Bedien je lampen met je stem
€ 59,99
Bundel: 6x Slimme GU10 spot - White Ambiance
Levensduur van ±10 jaar
Direct draadloos dimmen
Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
Warm tot koel wit licht
€ 139,98
Hue
Hue Secure Camera, batterij
End-to-end versleuteling
1080P HD-video
Werkt op batterijen
Wandmontage inclusief
€ 179,99
Create a starter kit
White ambiance
Milliskin inbouwspot (3-pack)
Inclusief 3 GU10-lampen
Diameter inbouwopening 70 mm
Verstelbare kop
Smalle bundel
€ 109,99
Hue
Perifo rail van 1,5 m
1,5 meter
Voor 8 spots/hanglampen
Voor 1 grote lichtbuis of lichtbalk
€ 89,99
Create a starter kit
White and Color Ambiance
Gradient lightstrip 2 meter
Geïntegreerde LED-lamp
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
€ 159,99
Hue
Perifo rail van 1 m
1 meter
Voor 5 spots/hanglampen
Voor 1 kleine lichtbuis
€ 69,99
Create a starter kit
White and Color Ambiance
Gradient Lightstrip verlengstrip, 1 meter
Geïntegreerde LED-lamp
Vereist een gradient lightstrip basisset
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
€ 64,99
Gids met producten voor de slimme woning
Wat zijn smart home producten?
Wat zijn smart home producten?
Welke smart home producten werken met Google Home?
Welke smart home producten werken met Google Home?
Welke smart home producten werken met Alexa?
Welke smart home producten werken met Alexa?
Welke apparaten voor het bedienen van de verlichting hebben we?
Welke apparaten voor het bedienen van de verlichting hebben we?
Welke andere soorten smart home producten bieden we?
Welke andere soorten smart home producten bieden we?
Meer informatie over smart home producten
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.