Camera's, contactsensoren, deurbellen en slimme lampen werken samen om jouw geliefden te beschermen, met behulp van het Philips Hue systeem dat je al hebt.
Waar thuisbeveiliging en slimme verlichting elkaar ontmoeten
Beveiligingscamera's
Houd je huis altijd in de gaten. Met een heldere en duidelijke 2K of 1080p HD live stream, nachtzicht en een luidspreker voor tweerichtingscommunicatie en geluidsalarmen zijn deze camera's je ogen en oren als je er niet bent.
Deurbelcamera
Bewaak je voordeur met een slimme videodeurbel. Altijd en overal zien, horen en weten wie er is. Als er beweging wordt gedetecteerd, gaat je verlichting aan voor extra zichtbaarheid.
Contactsensoren
Ultieme gemoedsrust. Wanneer ze ingeschakeld zijn, sturen contactsensoren je een waarschuwing - en activeren zelfs verlichting - zodra iemand een raam, deur, kast of kluis opent. Philips Hue Bridge vereist.
Abonnementen
Met een abonnement krijg je meer beveiligingsfuncties, zoals slimme zones voor bewegingsdetectie en toegang tot 60 dagen videohistorie. Kies tussen Basic of Plus, afhankelijk van je behoeften.
App bediening, vanuit huis en onderweg
Waarschuwingen rechtstreeks op je telefoon. Activeer licht- of geluidsalarmen met een tik. Met de Philips Hue app ligt slimme huisbeveiliging in de palm van je hand.
Begin met slimme beveiliging
Ontvang alles wat je nodig hebt om een slim beveiligingssysteem voor thuis op te zetten met een starterkit. Je krijgt alle beste functies voor de beste prijs - en onmiddellijke gemoedsrust voor je huis en je portemonnee.
Pas de beveiliging van je slimme woning aan
Hue
Bridge
59,99 €
Hue
Secure Contact sensor
69,99 €
Hue
Secure Contact sensor
69,99 €
Hue White and Color Ambiance
A60 - E27 slimme lamp - 800 (2-pack)
99,99 €
59,99 €
Hue
Verlengkabel voor buiten 5 m
19,99 €
Hue
Hue Secure Camera, bedraad met cameravoet
169,99 €
Hue
Secure antivalkabel
14,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lily buitenspotlamp
149,99 €
Vragen en antwoorden over woningbeveiliging
Welke types Secure camera's zijn er verkrijgbaar?
Wat heb ik nodig om de beveiligingsfuncties van Philips Hue te kunnen gebruiken?
Welke Philips Hue producten werken met een Secure systeem?
Kan ik Secure apparaten toevoegen aan mijn Philips Hue systeem dat via Bluetooth wordt bediend?
Is er een gratis proefperiode voor de betaalde functies van het Secure abonnement?
Kun je het antwoord niet vinden?
