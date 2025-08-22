Ondersteuning

Waar thuisbeveiliging en slimme verlichting elkaar ontmoeten

Camera's, contactsensoren, deurbellen en slimme lampen werken samen om jouw geliefden te beschermen, met behulp van het Philips Hue systeem dat je al hebt.

Een witte Hue beveiligingssensor op een plank naast een plant

Beveiligingscamera's

Houd je huis altijd in de gaten. Met een heldere en duidelijke 2K of 1080p HD live stream, nachtzicht en een luidspreker voor tweerichtingscommunicatie en geluidsalarmen zijn deze camera's je ogen en oren als je er niet bent.

Een zwarte Hue deurbelcamera, gemonteerd aan een muur.

Deurbelcamera

Bewaak je voordeur met een slimme videodeurbel. Altijd en overal zien, horen en weten wie er is. Als er beweging wordt gedetecteerd, gaat je verlichting aan voor extra zichtbaarheid.

Hue-contactsensor

Contactsensoren

Ultieme gemoedsrust. Wanneer ze ingeschakeld zijn, sturen contactsensoren je een waarschuwing - en activeren zelfs verlichting - zodra iemand een raam, deur, kast of kluis opent. Philips Hue Bridge vereist. 

Koppel dat beveiligingsopnames bekijkt op een tablet

Abonnementen

Met een abonnement krijg je meer beveiligingsfuncties, zoals slimme zones voor bewegingsdetectie en toegang tot 60 dagen videohistorie. Kies tussen Basic of Plus, afhankelijk van je behoeften.

Verdacht silhouet die de achterdeur nadert

App bediening, vanuit huis en onderweg

Waarschuwingen rechtstreeks op je telefoon. Activeer licht- of geluidsalarmen met een tik. Met de Philips Hue app ligt slimme huisbeveiliging in de palm van je hand.

Slimme woningbeveiliging met end-to-end data encryptie van Philips Hue

End-to-end data encryptie

Jouw privacy is onze prioriteit. Standaard gebruikt elke Philips Hue Secure camera end-to-end versleuteling (E2EE). Alle video, audio en snapshots worden versleuteld met een wachtwoordzin die alleen jij hebt.

Twee slimme Philips Hue lampen, een Hue Bridge Pro, twee Hue contactsensoren en een witte, bedrade Hue Secure camera.

Begin met slimme beveiliging

Ontvang alles wat je nodig hebt om een slim beveiligingssysteem voor thuis op te zetten met een starterkit. Je krijgt alle beste functies voor de beste prijs - en onmiddellijke gemoedsrust voor je huis en je portemonnee.

Pas de beveiliging van je slimme woning aan

Vragen en antwoorden over woningbeveiliging

Welke types Secure camera's zijn er verkrijgbaar?

Wat heb ik nodig om de beveiligingsfuncties van Philips Hue te kunnen gebruiken?

Welke Philips Hue producten werken met een Secure systeem?

Kan ik Secure apparaten toevoegen aan mijn Philips Hue systeem dat via Bluetooth wordt bediend?

Is er een gratis proefperiode voor de betaalde functies van het Secure abonnement?

Kun je het antwoord niet vinden?

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

