Er zijn verschillende vormen en fittingen, dus voor vrijwel elke lamp of armatuur is er wel een slimme Philips Hue LED-lamp. Zo regel je eenvoudig slimme verlichting in je hele huis.
Lamp
Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 4-pack
De huidige prijs is {currentPrice}
Lamp
Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 4-pack
De huidige prijs is {currentPrice}
Heldere beveiliging voor thuis
Laat licht samenwerken met het Secure-systeem en geniet van gemoedsrust in de palm van je hand.Meer informatie
Lamp
Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 3-pack
De huidige prijs is {currentPrice}
White and Color Ambiance
Essential starter kit: 4 slimme E27 lampen (806 lm)
De huidige prijs is {currentPrice}
White and Color Ambiance
A60 - E27 slimme lamp - 810
De huidige prijs is {currentPrice}
White and Color Ambiance
Essential starter kit: 3 slimme GU10 lampen (345 lm) + dimmer switch
De huidige prijs is {currentPrice}
Lamp
Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 3-pack
De huidige prijs is {currentPrice}
White
A60 - E27 slimme lamp - 1600
De huidige prijs is {currentPrice}
Lamp
Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 2-pack
De huidige prijs is {currentPrice}
White
A60 - E27 slimme lamp - 810 (2-pack)
De huidige prijs is {currentPrice}
White and Color Ambiance
A60 - E27 slimme lamp - 1100
De huidige prijs is {currentPrice}
White and Color Ambiance
A60 - E27 slimme lamp - 1100
De huidige prijs is {currentPrice}
Handleiding voor slimme LED-lampen
Wat is het verschil tussen Hue White ambiance en Hue White lampen?
Hoe lang gaan slimme lampen mee?
Hoe helder zijn slimme lampen?
Werken slimme lampen ook als er even geen Wi-Fi is?
Hoe werken slimme LED-lampen?
Werken slimme lampen in elke lamp?
Heb je voor alle slimme LED-lampen een Hue Bridge nodig?
Welke soorten security lampen zijn er?
Ik heb hulp nodig met mijn slimme lamp. Wat moet ik doen?
Kun je slimme lampen besturen met Bluetooth?
Zijn alle slimme lampen LED-lampen?
Meer informatie over slimme LED-lampen
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.