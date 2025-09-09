Ondersteuning
LED-lampen

Slimme LED Lampen

Er zijn verschillende vormen en fittingen, dus voor vrijwel elke lamp of armatuur is er wel een slimme Philips Hue LED-lamp. Zo regel je eenvoudig slimme verlichting in je hele huis.

Zacht warmwit

(18)

Warmwit tot koelwit

(37)

Gekleurd licht

(31)

Gradient

(1)

Nieuw
Close-up van de voorkant van Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 4-pack

Lamp

Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 4-pack
Tot 345 lumen
Essentieel wit licht
Laag dimmen tot 2%
Essentiële kleur
Nieuw
Close-up van de voorkant van Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 4-pack

Lamp

Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 4-pack
Tot 806 lumen
Essentieel wit licht
Laag dimmen tot 2%
Essentiële kleur

Heldere beveiliging voor thuis

Laat licht samenwerken met het Secure-systeem en geniet van gemoedsrust in de palm van je hand.

Meer informatie
Nieuw
Close-up van de voorkant van Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 3-pack

Lamp

Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 3-pack
Tot 806 lumen
Essentieel wit licht
Laag dimmen tot 2%
Essentiële kleur
Nieuw
Close-up van de voorkant van Essential starter kit: 4 slimme E27 lampen (806 lm)

White and Color Ambiance

Essential starter kit: 4 slimme E27 lampen (806 lm)
Tot 806 lumen
Essential gekleurde lamp
Laag dimmen tot 2%
Inclusief Hue Bridge
Nieuw
Close-up van de voorkant van A60 - E27 slimme lamp - 810

White and Color Ambiance

A60 - E27 slimme lamp - 810
Tot 810 lumen
Volspectrum daglicht
Ultralaag dimmen 0,2%
Chromasync™ precisie kleuren
Nieuw
Close-up van de voorkant van Essential starter kit: 3 slimme GU10 lampen (345 lm) + dimmer switch

White and Color Ambiance

Essential starter kit: 3 slimme GU10 lampen (345 lm) + dimmer switch
Tot 345 lumen
Essential gekleurde lamp
Inclusief Hue Bridge
Inclusief Hue Dimmer switch
Nieuw
Close-up van de voorkant van Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 3-pack

Lamp

Essential GU10 - slimme spot - 345 lm - 4,7 W - 3-pack
Tot 345 lumen
Essentieel wit licht
Laag dimmen tot 2%
Essentiële kleur
Nieuw
Close-up van de voorkant van A60 - E27 slimme lamp - 1600

White

A60 - E27 slimme lamp - 1600
Tot 1600 lumen
Warmwit licht
Ultralaag dimmen 5%
Bediening via app of stem
Nieuw
Close-up van de voorkant van Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 2-pack

Lamp

Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 2-pack
Tot 806 lumen
Essentieel wit licht
Laag dimmen tot 2%
Essentiële kleur
Nieuw
Close-up van de voorkant van A60 - E27 slimme lamp - 810 (2-pack)

White

A60 - E27 slimme lamp - 810 (2-pack)
Tot 810 lumen
Warmwit licht
Laag dimmen tot 5%
Bediening via app of stem
Nieuw
Close-up van de voorkant van A60 - E27 slimme lamp - 1100

White and Color Ambiance

A60 - E27 slimme lamp - 1100
Tot 1100 lumen
Volspectrum daglicht
Ultralaag dimmen 0,2%
Chromasync™ precisie kleuren
Nieuw
Close-up van de voorkant van A60 - E27 slimme lamp - 1100

White and Color Ambiance

A60 - E27 slimme lamp - 1100
Tot 1100 lumen
Volspectrum daglicht
Ultralaag dimmen 0,2%
Chromasync™ precisie kleuren
Handleiding voor slimme LED-lampen

Wat is het verschil tussen Hue White ambiance en Hue White lampen?

Hoe lang gaan slimme lampen mee?

Hoe helder zijn slimme lampen?

Werken slimme lampen ook als er even geen Wi-Fi is?

Hoe werken slimme LED-lampen?

Werken slimme lampen in elke lamp?

Heb je voor alle slimme LED-lampen een Hue Bridge nodig?

Welke soorten security lampen zijn er?

Ik heb hulp nodig met mijn slimme lamp. Wat moet ik doen?

Kun je slimme lampen besturen met Bluetooth?

Zijn alle slimme lampen LED-lampen?

Meer informatie over slimme LED-lampen

LED-lampen en slimme verlichting

Slimme verlichting, wat is dat?

Als je je afvraagt wat de mogelijkheden van slimme lampen zijn, raadpleeg dan onze handleiding over slimme verlichting.

spots met MR16 en GU10 fitting

MR16 versus GU10 lampen

Deze twee superhelden op het gebied van verlichting zijn compact en geschikt om het licht precies op de gewenste plek te laten schijnen. Maar wat is nu het verschil tussen MR16- en GU10-lampen?

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

