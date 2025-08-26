Ontgrendel de volledige kracht van slimme verlichting. Activeer je verlichting met beweging. Stel een scène in met één druk op de knop.
Slimme accessoires maken niet alleen slimme lampen slimmer, ze maken ook je leven gemakkelijker.
40 producten
Flash Sale -25%
Hue
Bridge
Eenvoudige installatie
Slimme bediening
Voeg tot 50 lampen toe
Bedien je lampen met je stem
Current price is {currentPrice}
Flash Sale -25%
Hue
Hue Motion sensor
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Automatiseert je verlichting
Overal te installeren
Current price is {currentPrice}
Create a starter kit
Hue
Smart-stekker
Voeg elke lamp toe aan je Hue-systeem
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Current price is {currentPrice}
Flash Sale -25%
Hue
Dimmer switch (nieuwste model)
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
Current price is {currentPrice}
Flash Sale -25%
Hue
Tap dial switch
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
Current price is {currentPrice}
Flash Sale -25%
Hue
Philips Hue wandschakelaarmodule 2-pack
Te monteren achter bestaande lichtschakelaar
Aangepaste lichtscène selectie
Bedien je Hue lampen met je bestaande schakelaar
Hue Bridge vereist
Current price is {currentPrice}
Flash Sale -25%
Hue
Buitensensor
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Weerbestendig
Automatiseert je verlichting
Current price is {currentPrice}
Flash Sale -25%
Smart Button
Smart-knop
Werkt op batterijen
45 mm
Mat ontwerp
Magnetisch of met beugel te bevestigen
Current price is {currentPrice}
Flash Sale -25%
Accessoire
Hue Tap Switch Mini Zwart
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
Current price is {currentPrice}
Flash Sale -25%
Accessoire
Hue Tap Switch Mini Wit
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
Current price is {currentPrice}
Flash Sale -25%
Hue
Verlengkabel voor buiten 5 m
Verlengsnoer
Lengte van 5 m
Zwart
Current price is {currentPrice}
Flash Sale -25%
Hue
Tap dial switch
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
Current price is {currentPrice}
Kom meer te weten over slimme woningaccessoires
Handleiding voor accessoires van slimme lampen
Wat is de Hue Bridge?
Wat is de Hue Bridge?
Heb ik een Hue Bridge nodig?
Heb ik een Hue Bridge nodig?
Wat zijn de beste slimme verlichtingsaccessoires?
Wat zijn de beste slimme verlichtingsaccessoires?
Wat kun je doen met een bewegingssensor?
Wat kun je doen met een bewegingssensor?
Wat is het verschil tussen een contactsensor en een bewegingssensor?
Wat is het verschil tussen een contactsensor en een bewegingssensor?
Wat kun je doen met een slimme lichtschakelaar?
Wat kun je doen met een slimme lichtschakelaar?
Wat is een smart plug?
Wat is een smart plug?
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.