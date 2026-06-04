Lampen bedienen met je telefoon

Officiële Philips Hue apps

Onze apps voor slimme verlichting kun je gratis downloaden, zijn gebruiksvriendelijk en bieden alle functies die je zo fijn vindt in het Philips Hue-systeem.

Hue-app

Hue-app

Bedien al je Philips Hue lampen op jouw manier, via de Hue Bridge of Bluetooth. Met deze app voor het Philips Hue systeem kun je je lampen aan- en uitdoen, automatiseringen creëren, timers instellen, je lampen synchroniseren met je tv en muziek, je slimme beveiligingssysteem voor thuis bedienen en zelfs je Bluetooth-systeem upgraden door een Hue Bridge toe te voegen.

Download in de App Store Download via Google Play
Ontdek de Hue app
Hue Sync app voor pc

Hue Sync-app voor pc

De Hue Sync-app voor pc is speciaal ontwikkeld voor pc´s. Deze app is favoriet bij gamers en koppelt je Philips Hue LED-lampen met kleurfunctie met alles wat je afspeelt op je computerscherm.

Download in de App Store

Mac Big Sur en nieuwer

Download in de Microsoft Store

Windows 10 (x64)

Hue Sync is alleen beschikbaar als download voor pc's

Ontdek synchroniseren met je pc
Philips Hue Sync TV-appscherm op tv in woonkamer

Hue Sync TV-app

Download de Hue Sync TV-app en synchroniseer de lampen in je thuisbioscoop met wat je kijkt op tv, ongeacht hoe je het afspeelt. Beschikbaar op Samsung-tv's uit 2022 en nieuwer.¹

Ontdek de Hue Sync TV-app

Maak kennis met Hue

Zo werkt Hue

Zo werkt Hue
Wat Hue kan doen

Wat Hue kan doen
Ontdek de lampen

Ontdek de lampen

1. Beschikbaar op Samsung QLED-tv's uit 2022 of nieuwer, uit de Q60-serie of hoger (binnenkort ondersteuning voor Q700). Als je tv de Philips Hue Sync TV-app ondersteunt, dan verschijnt deze bij Apps als je ernaar zoekt. Je kunt ook de productspecificaties van het model van je tv bekijken op www.samsung.com.

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay