Onze apps voor slimme verlichting kun je gratis downloaden, zijn gebruiksvriendelijk en bieden alle functies die je zo fijn vindt in het Philips Hue-systeem.
Lampen bedienen met je telefoon
Officiële Philips Hue apps
Hue-app
Bedien al je Philips Hue lampen op jouw manier, via de Hue Bridge of Bluetooth. Met deze app voor het Philips Hue systeem kun je je lampen aan- en uitdoen, automatiseringen creëren, timers instellen, je lampen synchroniseren met je tv en muziek, je slimme beveiligingssysteem voor thuis bedienen en zelfs je Bluetooth-systeem upgraden door een Hue Bridge toe te voegen.
Hue Sync-app voor pc
De Hue Sync-app voor pc is speciaal ontwikkeld voor pc´s. Deze app is favoriet bij gamers en koppelt je Philips Hue LED-lampen met kleurfunctie met alles wat je afspeelt op je computerscherm.
Hue Sync is alleen beschikbaar als download voor pc's
Hue Sync TV-app
Download de Hue Sync TV-app en synchroniseer de lampen in je thuisbioscoop met wat je kijkt op tv, ongeacht hoe je het afspeelt. Beschikbaar op Samsung-tv's uit 2022 en nieuwer.¹
1. Beschikbaar op Samsung QLED-tv's uit 2022 of nieuwer, uit de Q60-serie of hoger (binnenkort ondersteuning voor Q700). Als je tv de Philips Hue Sync TV-app ondersteunt, dan verschijnt deze bij Apps als je ernaar zoekt. Je kunt ook de productspecificaties van het model van je tv bekijken op www.samsung.com.