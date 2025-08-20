Ondersteuning
Een vrouw staat in een woonkamer, die wordt verlicht met Philips Hue lampen.

Jouw huis in een nieuw licht

Eindeloze mogelijkheden. Met slechts een tik.

Ontdek slimme verlichting van Philips Hue

Hier vind je alles wat je moet weten!

Een bank en salontafel staan in een kamer waar de muren verlicht zijn met kleurrijke accentverlichting.

De basis

Een blik over de schouder van iemand die zijn verlichting aanpast met behulp van de Hue app

Hoe het werkt

Een woonkamer ingericht in neutrale kleuren en verlicht met wit licht.

Functies

Twee mensen zitten op een bank met een kleurrijke lamp boven hen, terwijl een andere persoon aan een tafel op de achtergrond zit.

Aan de slag

Een close-up van een Amazon-apparaat met een Hue lamp op de achtergrond.

Werkt met Hue

Het juiste licht voor elk moment

Een vrouw leest een boek op de bank, met Hue lampen achter haar.

Creëer de juiste sfeer

Ontdek sfeerverlichting
Een Hue Secure camera en lamp op een houten meubelstuk.

Voel je veiliger

Beveiligingsverlichting verkennen
Een vrouw eet aan een tafel met Hue lampen erboven en een striplight achter haar.

Voel je beter

Ontdek wellnessverlichting
Een vrouw speelt videospelletjes en je ziet meeslepende verlichting op de muur achter de tv.

Dompel jezelf onder

Meer informatie over surround verlichting

Eenvoudige slimme verlichting!

Een close-up van iemand die zijn verlichting aanpast met behulp van de Hue app

Eenvoudige bediening

Bedien je lampen op jouw manier, of je nu de voorkeur geeft aan de Hue app of aan spraakopdrachten.
Een hand die een afstandsbediening vasthoudt om hun lichten te dimmen.

Makkelijk dimmen

Pas de helderheid van je lampen geleidelijk aan, zonder flikkering, om de perfecte stemming in te stellen.
Een close-up van iemand die de Hue app gebruikt om de Bridge Pro te installeren.

Snel instellen

We hebben de installatie eenvoudig gemaakt, zodat je lampen in een mum van tijd werken.

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay