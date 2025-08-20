Eindeloze mogelijkheden. Met slechts een tik.
Ontdek slimme verlichting van Philips Hue
Hier vind je alles wat je moet weten!
Het juiste licht voor elk moment
Eenvoudige slimme verlichting!
Eenvoudige bediening
Bedien je lampen op jouw manier, of je nu de voorkeur geeft aan de Hue app of aan spraakopdrachten.
Makkelijk dimmen
Pas de helderheid van je lampen geleidelijk aan, zonder flikkering, om de perfecte stemming in te stellen.
Snel instellen
We hebben de installatie eenvoudig gemaakt, zodat je lampen in een mum van tijd werken.
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.